Отказаться от алкоголя, много спать и не есть мясо: семь советов Павла Дурова, как выглядеть моложе

Откажитесь от употребления алкоголя. Могут быть некоторые редкие исключения, но в целом алкоголь, как другие вещества, вызывающие привыкание, делает людей менее здоровыми и визуально старят.

Высыпайтесь. Сон — это время, когда тело восстанавливает себя. Одолжить его нельзя: недосыпание в течение недели вы не сможете компенсировать в выходные дни.

Не переедайте. Лишний вес заставляет людей выглядеть старше и коррелирует с десятками заболеваний. «Обычно я ем два раза в день в течение 6-часового окна или один раз в день, без перекусов. Есть больше трех раз в день — это вредная привычка», — отметил Дуров.

Делайте упражнения. Умеренные, но регулярные физические упражнения помогают людям выглядеть более здоровыми и дольше жить. Как признался Дуров, он не делает много кардио и предпочитает вместо этого ходить, кататься на велосипеде, а также плавать на открытом воздухе.

Ограничьте стресс. Есть умственные привычки, которые помогают. Они позволяют поверить, что все происходящее — к лучшему. Стоические методы, такие как отрицательная визуализация, также работают. Жизнь рядом с природой облегчает все вышеперечисленное.

Не ешьте мясо. Есть морепродукты и дикую рыбу — прекрасно, но от выращиваемого красного мяса отказывается большинство людей, которые выглядят моложе своего возраста. «Я подозреваю, что нездоровый характер выращиваемого мяса связан с тем, как выращивается и убивается скот (гормоны роста, корма и т.д.)», — добавил он.

Живите в одиночестве. По словам Дурова, все молодые мужчины среднего возраста, с которыми он общался, прожили в одиночестве большую часть своей жизни. Как считает основатель Telegram, это может быть результатом их независимости от моделей сна, питания и поведения другого человека. «Или это просто корреляция, и люди, которые независимы от нездоровых социальных норм, так же независимы в своей личной жизни», — предполагает он.