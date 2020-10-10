Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову сегодня исполнилось 36 лет. В свой день рождения он решил поделиться основными правилами жизни, которых придерживается не только он, но и Джаред Лето и фитнес-тренер, выглядящий на 25 в 50.
Отказаться от алкоголя, много спать и не есть мясо: семь советов Павла Дурова, как выглядеть моложе
Откажитесь от употребления алкоголя. Могут быть некоторые редкие исключения, но в целом алкоголь, как другие вещества, вызывающие привыкание, делает людей менее здоровыми и визуально старят.
Высыпайтесь. Сон — это время, когда тело восстанавливает себя. Одолжить его нельзя: недосыпание в течение недели вы не сможете компенсировать в выходные дни.
Не переедайте. Лишний вес заставляет людей выглядеть старше и коррелирует с десятками заболеваний. «Обычно я ем два раза в день в течение 6-часового окна или один раз в день, без перекусов. Есть больше трех раз в день — это вредная привычка», — отметил Дуров.
Делайте упражнения. Умеренные, но регулярные физические упражнения помогают людям выглядеть более здоровыми и дольше жить. Как признался Дуров, он не делает много кардио и предпочитает вместо этого ходить, кататься на велосипеде, а также плавать на открытом воздухе.
Ограничьте стресс. Есть умственные привычки, которые помогают. Они позволяют поверить, что все происходящее — к лучшему. Стоические методы, такие как отрицательная визуализация, также работают. Жизнь рядом с природой облегчает все вышеперечисленное.
Не ешьте мясо. Есть морепродукты и дикую рыбу — прекрасно, но от выращиваемого красного мяса отказывается большинство людей, которые выглядят моложе своего возраста. «Я подозреваю, что нездоровый характер выращиваемого мяса связан с тем, как выращивается и убивается скот (гормоны роста, корма и т.д.)», — добавил он.
Живите в одиночестве. По словам Дурова, все молодые мужчины среднего возраста, с которыми он общался, прожили в одиночестве большую часть своей жизни. Как считает основатель Telegram, это может быть результатом их независимости от моделей сна, питания и поведения другого человека. «Или это просто корреляция, и люди, которые независимы от нездоровых социальных норм, так же независимы в своей личной жизни», — предполагает он.
Павел Дуров соблюдает эти правила уже на протяжении 10 лет, при этом сложнее всего ему «спать больше» — из-за характера работы. Также он особенно рекомендует не пить алкоголь, поскольку после отказа «вы перестанете замалчивать свою интуицию, которая подсказывает вам, что хорошо, а что плохо для вас».
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