14-ая благотворительная акция «Ночлежки» «Эспресс-помощь» пройдет в ноябре

Как говорят в благотворительной организации «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, в день «Эспресс-помощи» полагается «пить кофе в огромном количестве заведений Москвы и Петербурга, посещать самые крутые мастер-классы и проводить свои, собирать душевные посиделки у себя дома, на офисной кухне или в Zoom». Все заведения-участники и мероприятия можно будет посмотреть на сайте акции.

Все средства, которые организаторы выручат за посиделки, мастер-классы и продажу кофе в заведениях в день акции, пойдут на работу Реабилитационного приюта «Ночлежки». Приют не просто предоставляет крышу над головой и пищу нуждающимся, но и оказывает юридическую и социальную помощь — с восстановлением документов, устройством в дома престарелых, поиске работы и жилья.

«Тринадцать предыдущих акций помогли Ночлежке собрать космическую сумму — 3 711 843 рубля: все эти деньги пошли в помощь бездомным людям. Тысячи выпитых кружек кофе, сотни душевных разговоров, десятки уютных встреч обернулись теплым супом, безопасным ночлегом, консультацией специалиста, путем к обычной жизни для тех, кто приходит в Ночлежку за помощью», — говорят в «Ночлежке».