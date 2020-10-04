«Ночлежка» объявила сбор старых работающих мобильных телефонов

Как пояснили в организации, их подопечным очень нужны простые исправные телефоны и зарядные устройства к ним. Так бездомные люди смогут выходить на связь с близкими, вызывать скорую и договариваться о собеседовании. «Так что если у вас есть ненужный исправный телефон или зарядный проводок micro-usb, поделитесь, пожалуйста. А если нет — репостните эту просьбу. Это тоже будет очень полезно», — говорится в посте.