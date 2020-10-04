Благотворительная организация «Ночлежка» начала собирать старые мобильные телефоны. Об этом они рассказали в социальных сетях.
«Ночлежка» объявила сбор старых работающих мобильных телефонов
Как пояснили в организации, их подопечным очень нужны простые исправные телефоны и зарядные устройства к ним. Так бездомные люди смогут выходить на связь с близкими, вызывать скорую и договариваться о собеседовании. «Так что если у вас есть ненужный исправный телефон или зарядный проводок micro-usb, поделитесь, пожалуйста. А если нет — репостните эту просьбу. Это тоже будет очень полезно», — говорится в посте.
В Петербурге телефоны принимают ежедневно с 9 до 21 часа по адресу Боровая, 112б (вход с Расстанной, 1), а в Москве —на Бумажном проезде 2/2 стр 6.
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