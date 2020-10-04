В Петербурге за 2020 год кастрировали, чипировали и привили от бешенства более 1,3 тыс. бродячих собак. Об этом пишет издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.
За 2020 год в Петербурге чипировали и кастрировали 1300 бездомных собак
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Фото: Shutterstock
Также в этом году в городе запустили программу бесплатной кастрации кошек, которые не имеют хозяина. По словам начальника управления ветеринарии Юрия Андреева, это позволит контролировать численность животных на улицах Петербурга.
Кроме того, уже 8 лет в Петербурге действует социальная акция, в рамках которой хозяева могут бесплатно вакцинировать своих домашних питомцев. Так, собаке оформляют паспорт и внедряют электронную метку, а также избавляют животное от глистов. Такие меры защищают не только собак, но и их владельцев, отмечают чиновники. Всего в городе работает 21 ветклиника со 700 специалистами, которые принимают ежемесячно около 8 тыс. животных.
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