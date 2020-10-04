За 2020 год в Петербурге чипировали и кастрировали 1300 бездомных собак

Кроме того, уже 8 лет в Петербурге действует социальная акция, в рамках которой хозяева могут бесплатно вакцинировать своих домашних питомцев. Так, собаке оформляют паспорт и внедряют электронную метку, а также избавляют животное от глистов. Такие меры защищают не только собак, но и их владельцев, отмечают чиновники. Всего в городе работает 21 ветклиника со 700 специалистами, которые принимают ежемесячно около 8 тыс. животных.