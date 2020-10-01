Следственный комитет России будет арестовывать одиноких отцов, которые воспользовались услугами суррогатных матерей

«В рамках расследования дело будет дополнено новыми эпизодами торговли детьми, следствие планирует ряд арестов новых фигурантов дела из числа одиноких мужчин, граждан РФ, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах. По его словам, в соответствии с законом эти мужчины не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, так как «у них нетрадиционная сексуальная ориентация» — поэтому им может быть предъявлено обвинение в покупке детей.

По мнению адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы обвиняемых мужчин, намерения следствия являются незаконными и необоснованными. «Следствие считает, что нетрадиционная ориентация и нарушения, которые с ними связаны, являются квалифицирующими признаками. По нашему закону для проведения ЭКО действительно указана только семейная пара и одинокая женщина, а одиноких мужчин нет. Также указано, что это способ медицинской помощи, лечение бесплодия, поэтому одинокий здоровый мужчина в России не может пользоваться этой системой, так как его не от чего лечить», — заявил защитник.

Задержания и аресты могут быть проведены в отношении мужчин, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей в период с 2014 года через фирмы «Росюрконсалтинг» и «Европейские суррогатные технологии», а также медицинский центр суррогатного материнства. Документы, в которых содержится информация о мужчинах, уже изъяты.

По словам Трунова, следственный комитет стал вызвать одиноких отцов на допрос, выяснять, с кем они заключали договора, и «предупреждать их, что органы опеки и попечительства будут забирать и перенаправлять детей в детдом, пока идет следствие». «В настоящее время известно о десяти одиноких отцах — это те, кого СК пытается вызвать на следственные действия и кому планирует предъявить обвинение в торговле детьми, им хотят вменить их покупку, а самих детей признать потерпевшими», — добавил адвокат.

С просьбой проверить сообщения о задержаниях и арестах к генпрокурору России Игорю Краснову обратилась заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. По ее словам, такие действия СК в отношении мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации противоречат 19-ой статье Конституции, где говорится о равных правах для мужчин и женщин. Кроме того, своим обращением Пушкина намерена не допустить изъятия детей от отцов и помещения их в интернаты. ««Ребята ни в чем не виноваты, в сложившейся ситуации наш долг — защитить их от бесправия и мракобесия», — приводит РБК слова депутата.

Согласно действующему приказу Министерства здравоохранения, донорами при оплодотворении могут быть только семейная пара или одинокая женщина, а мужчина — нет. Законопроект, регулирующий проведение процедуры ЭКО, давно разработан и направлен на рассмотрение Госдумы, однако он «лежит без движения, что неудивительно, учитывая влияние, которое сегодня имеет РПЦ», говорит Пушкина. Такой правовой пробел, по ее словам, и приводит к угрозам отбирать детей и отправлять их в детские дома, объясняя это нетрадиционной сексуальной ориентацией родителей.

«РПЦ ведет большую работу по сохранению истории и традиций России, но в вопросах развития биотехнологий лучше прислушиваться к научному сообществу. У нас светское государство, где все решения должны приниматься в строгом соответствии с законом. Я считаю происходящее вопиющим нарушением прав не только отцов, но и детей, старшие из которых в следующем году должны пойти в школу», — считает Пушкина.