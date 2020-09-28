«Отсутствие долгосрочной стратегии и внятных приоритетов развития города»: экономист — о новом проекте бюджета Петербурга

Экономические проблемы, связанные с пандемией, привели к ухудшению дефицита бюджета правительств всех уровней. Петербург в этом смысле не является исключением – доходы падают, расходы растут, разницу нужно как-то покрывать. В нашем городе с финансами не так плохо, как казалось в начале проблем, вызванных коронавирусом – по информации «Фонтанки» падение доходов по итогам года может оказаться меньше ожидаемого на 15-20 млрд. руб. Однако важно помнить: это – прогноз, и ситуация еще может измениться, а кроме того, дефицит бюджета все равно есть и в ближайшие годы не исчезнет.

Хотя бюджет города рассматривается в трехлетней перспективе, важно понимать, что из-за ситуации с коронавирусом неопределенность сильно выросла. А потому строить планы сложно даже на один год вперед, не говоря уже о трех. Возможно, именно это привело к появлению нулевых строк на 2022 и 2023 годы – например, на расходы на расселение коммунальных квартир, обеспечение доступного жилья молодежи, а также к исключению городской субсидии на капремонт. Последнее может аукнуться горожанам продолжением роста взносов на ремонт их домов.

Отсутствие внятных прогнозов развития эпидемии осложняет планирование доходной части городского бюджета. Основные доходы приносят поступления от НДФЛ и налога на прибыль, но в условиях сохранения проблем передвижения, в том числе между странами, сложно рассчитывать на высокие заработки в сфере туризма и нефтегазовом секторе, поступления от которых тоже составляют значительную часть.

Хотя собираемость НДФЛ выросла (вопреки ожиданиям) даже в 2020 году, ожидать продолжения этой тенденции при сохранении ковидных ограничений в следующем году сложно. Если цены на нефть и газ будут оставаться на низких уровнях, не исключено, что городу придется выплачивать компенсации представителям этой отрасли. Здесь нужно помнить, что крупные компании платят налоги авансом, исходя из прошлых значений прибыли, и в случае непредвиденного падения их заработка получится, что они заплатили больше и могут просить возмещения переплаты.