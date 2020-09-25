Россияне смогут вернуть полную стоимость билетов на спектакли, концерты и выставки даже в день мероприятия

Согласно утвержденным положениям, регулирующим возврат билетов, россияне смогут вернуть деньги за билеты на концерт, спектакль, выставку или экскурсию, на которые не могут попасть по причине болезни, смерти члена семьи или близкого родственника. Заявление на возврат теперь можно подать даже в день проведения мероприятия — в организацию или билетному оператору. К нему необходимо приложить билет, копию электронного чека, копию паспорта и подтверждающие документы — копию больничного листа, копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство.

Как отмечается на сайте правительства, способ возврата денег определяет сама организация. В возврате могут отказать, если зритель подал заявление позже установленного срока либо не предоставил подтверждающих документов.

Другие правила действуют при отказе зрителя по причинам, не связанным с его болезнью или смертью родственника. В этом случае заявление и комплект документов (билет, чек, копия паспорта) должны быть предоставлены не менее чем за 3 дня до проведения мероприятия, иначе деньги не вернут. Так, зритель может получить обратно 100% цены билета, сданного не позднее чем за 10 дней, 50% — не позднее чем за 5 дней, 30% — не позднее чем за 3 дня. При этом билеты, приобретенные в рамках акций и специальных программ, могут не принимать.

Отдельно прописаны правила возврата абонементов. Вернуть полную стоимость также можно по причине болезни зрителя или смерти его родственника — ри этом указанные обстоятельства должны наступить не позднее дня проведения первого мероприятия, входящего в абонемент.