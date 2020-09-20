Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович прокомментировала слухи о повторном введении ограничительных мер по коронавирусу в России. Как она рассказала «Российской газете», на сегодняшний день таких предпосылок нет.
Введут ли повторно ограничения в России? В ВОЗ оценили, насколько это вероятно
«Если в целом говорить о повторном введении ограничений, то такие меры — это средство для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, если это необходимо, для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев, а также отслеживанию и карантину контактов», — отметила Вуйнович.
По ее словам, универсального решения не существует. Стратегия страны была научно обоснованной и приемлемой для населения, уточнила она. «Уменьшение или возобновление случаев заболевания — это не естественный жизненный цикл эпидемии, это результат действий, предпринимаемых странами и людьми», — подчеркнула представитель ВОЗ.
Вуйнович также считает, что меры, принятые российскими властями, а также изменения в поведении населения по соблюдению мер, дают положительный эффект, но расслабляться пока рано. «Сейчас не время для самоуспокоения. Пример многих стран показывает, что если проявить настойчивость и последовательность, то текущую пандемию можно обратить вспять», — заявила Вуйнович.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.