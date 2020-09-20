Введут ли повторно ограничения в России? В ВОЗ оценили, насколько это вероятно

«Если в целом говорить о повторном введении ограничений, то такие меры — это средство для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, если это необходимо, для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев, а также отслеживанию и карантину контактов», — отметила Вуйнович.