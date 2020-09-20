Ведущий и художественный руководитель передачи «Русское лото» Михаил Борисов умер вечером 19 сентября. Ему был 71 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театрального института имени Щукина.
Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
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Фото: официальный сайт www.mihailborisov.ru
«Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушел из жизни Михаил Борисович Борисов», — сообщается на сайте института. Ранее ведущего госпитализировали прямо со съемочной площадки. В больнице его ввели в медикаментозную кому, но врачам не удалось спасти Михаила Борисова.
«Он много работал — в театре, в кино, на телевидении. Делал все с неповторимым чувством собственного достоинства. Умел виртуозно шутить. Его жизнь была подчинена рабочему графику, а он существовал в этом свободно. В нашем институте он заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались зрительским успехом», — вспоминают его коллеги.
Михаил Борисов — телеведущий, актёр, профессор и заведующий кафедрой режиссуры Театрального института им. Б. Щукина, заведующий кафедрой эстрадного искусства Российского университета театрального искусства, актёр театра им. Вахтангова, режиссёр-постановщик спектаклей театра Сатиры, театра им. М. Ермоловой, театра «Табакерка», ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото».
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