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Что делать, если вы — абьюзер или насильник?

Летом в русскоязычном интернете прошла новая волна флешмоба #MeToo — женщины (а иногда и мужчины) рассказывали о случаях приставания, харрасмента и абьюза. Прозвучали также и голоса тех, кого обвинили в насилии: например, публично извинился журналист Павел Лобков, а шеф-редактор «МБХ-медиа» Сергей Простаков заявил о раскаянии и уволился. Так как быть, если обидчик — это вы? «Собака.ru» попросила руководительницу ИНГО «Кризисного центра для женщин» Елену Болюбах, рассказать, что делать, если вы осознали, что были абьюзером.

Переосмыслить прошлые поступки

На этапе личной рефлексии попробуйте осознать свои прошлые ошибки и разобраться в теме в целом. Можно начать даже с тематических киновечеров. Например, в 2020 году на Netflix вышел документальный сериал «Джеффри Эпштейн: неприлично богатый» про миллионера, который десятилетиями безнаказанно применял насилие к несовершеннолетним девушкам, и документальный фильм «Атлет А» о молчании вокруг домогательств в сборной США по гимнастике. Годом ранее в США выпустили художественные ленты «Утреннее шоу» и «Скандал» о сексуальных домогательствах на работе. Во всех этих фильмах отчетливо обрисован механизм насилия. О психологии склонного к абьюзу человека можно почитать в уже классической книге Ланди Банкрофта «Почему он делает это?». Знакомство с проблемой поможет понять, почему воспоминания о пережитом могут оставаться невысказанными долгие годы, как связаны насилие и власть и каким образом люди могут не замечать то, что происходит буквально у них на глазах.

Принести извинения

Наверное, самый важный пункт — это принесение извинений женщине, которую могли задеть ваши действия. Возможно, после изучения темы насилия какая-то ситуация, казавшаяся в прошлом «нормальной», сейчас перешла в категорию недопустимых. Например, романтические отношения с подчиненной или домогательства, воспринимаемые вами как флирт. Не бойтесь быть неуместным, у извинений не бывает сроков давности. Вряд ли человека расстроят искренние слова сожаления. С большей вероятностью боль принесут отрицание или замалчивание. Будьте готовы к тому, что вам не ответят, и не добивайтесь прощения. 

Извинения не должны перерастать в преследование: одного сообщения или звонка будет достаточно. Как платформу для высказывания можно использовать и собственную страницу в социальной сети. В этом случае лучше не тегать человека и не указывать конкретные имена, а написать общее обращение к людям, которым ваши действия могли принести дискомфорт. Расскажите, что вы находитесь на этапе переосмысления прошлого и готовы к диалогу.

Обратиться за помощью к специалисту

Если у вас есть желание изменить свое поведение в настоящем, может помочь работа с психологом или психотерапевтом. На консультацию стоит идти с четким запросом, например, «Хочу проработать установки, которые поддерживают мою токсичную модель поведения» или «Я понимаю, что нужно меняться, но чувствую сильное сопротивление». Если вы продолжаете применять насилие, имеет смысл обратиться к психологу, который занимается поведенческой коррекцией. На такой работе специализируется центр «Альтернатива насилию», многолетний партнер ИНГО «Кризисного центра для женщин».

Поддержать профильные организации

Поддерживая организации, которые помогают столкнувшимся с насилием, мы признаем важность проблемы и идею, что над ней нужно работать. Организация профессиональных центров помощи всегда требует ресурсов. Деньги нужны как минимум на оплату работы психологов и съем помещения. Представители некоммерческих организаций говорят, что лучшая финансовая помощь — небольшое, но регулярное пожертвование. Такая поддержка позволяет планировать расходы заранее. Помогать профильным организациям можно не только финансово, но и информационно, например, делиться их публикациями в социальных сетях. 

В Петербурге есть несколько организаций, работающих с проблемой насилия. ИНГО «Кризисный центр для женщин» помогает тем, кто пострадал от насилия недавно и нуждается в срочной помощи, к «Тебе поверят» обращаются пережившие насилие в детстве, а «Альтернатива насилию» работает с людьми, которые сами проявляют насилие в близких отношениях.

Говорить на тему домогательств 

Публичные высказывания мужчин в поддержку переживших харассмент — все еще редкость. Тем не менее, они ценны, потому что к ним могут прислушаться другие мужчины. Вы можете обсуждать эту тему с друзьями и знакомыми, поддерживать тематические информационные кампании и открыто выражать свою позицию о недопустимости любого насилия.

Не бывает людей, которые никогда не совершали плохих поступков. Лучшее, что вы можете сделать в положении бывшего обидчика — признать свои ошибки и работать над тем, чтобы больше никогда их не повторить.

 

Текст: Алина Ампелонская

Зачем публично обсуждать случаи домогательства, насилия и абьюза? Объясняют гендерная исследовательница и психолог

Морозова Ксения,
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