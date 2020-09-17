Что делать, если вы — абьюзер или насильник?

Переосмыслить прошлые поступки

На этапе личной рефлексии попробуйте осознать свои прошлые ошибки и разобраться в теме в целом. Можно начать даже с тематических киновечеров. Например, в 2020 году на Netflix вышел документальный сериал «Джеффри Эпштейн: неприлично богатый» про миллионера, который десятилетиями безнаказанно применял насилие к несовершеннолетним девушкам, и документальный фильм «Атлет А» о молчании вокруг домогательств в сборной США по гимнастике. Годом ранее в США выпустили художественные ленты «Утреннее шоу» и «Скандал» о сексуальных домогательствах на работе. Во всех этих фильмах отчетливо обрисован механизм насилия. О психологии склонного к абьюзу человека можно почитать в уже классической книге Ланди Банкрофта «Почему он делает это?». Знакомство с проблемой поможет понять, почему воспоминания о пережитом могут оставаться невысказанными долгие годы, как связаны насилие и власть и каким образом люди могут не замечать то, что происходит буквально у них на глазах.

Принести извинения

Наверное, самый важный пункт — это принесение извинений женщине, которую могли задеть ваши действия. Возможно, после изучения темы насилия какая-то ситуация, казавшаяся в прошлом «нормальной», сейчас перешла в категорию недопустимых. Например, романтические отношения с подчиненной или домогательства, воспринимаемые вами как флирт. Не бойтесь быть неуместным, у извинений не бывает сроков давности. Вряд ли человека расстроят искренние слова сожаления. С большей вероятностью боль принесут отрицание или замалчивание. Будьте готовы к тому, что вам не ответят, и не добивайтесь прощения.

Извинения не должны перерастать в преследование: одного сообщения или звонка будет достаточно. Как платформу для высказывания можно использовать и собственную страницу в социальной сети. В этом случае лучше не тегать человека и не указывать конкретные имена, а написать общее обращение к людям, которым ваши действия могли принести дискомфорт. Расскажите, что вы находитесь на этапе переосмысления прошлого и готовы к диалогу.