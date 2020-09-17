Летом в русскоязычном интернете прошла новая волна флешмоба #MeToo — женщины (а иногда и мужчины) рассказывали о случаях приставания, харрасмента и абьюза. Прозвучали также и голоса тех, кого обвинили в насилии: например, публично извинился журналист Павел Лобков, а шеф-редактор «МБХ-медиа» Сергей Простаков заявил о раскаянии и уволился. Так как быть, если обидчик — это вы? «Собака.ru» попросила руководительницу ИНГО «Кризисного центра для женщин» Елену Болюбах, рассказать, что делать, если вы осознали, что были абьюзером.
Что делать, если вы — абьюзер или насильник?
Переосмыслить прошлые поступки
На этапе личной рефлексии попробуйте осознать свои прошлые ошибки и разобраться в теме в целом. Можно начать даже с тематических киновечеров. Например, в 2020 году на Netflix вышел документальный сериал «Джеффри Эпштейн: неприлично богатый» про миллионера, который десятилетиями безнаказанно применял насилие к несовершеннолетним девушкам, и документальный фильм «Атлет А» о молчании вокруг домогательств в сборной США по гимнастике. Годом ранее в США выпустили художественные ленты «Утреннее шоу» и «Скандал» о сексуальных домогательствах на работе. Во всех этих фильмах отчетливо обрисован механизм насилия. О психологии склонного к абьюзу человека можно почитать в уже классической книге Ланди Банкрофта «Почему он делает это?». Знакомство с проблемой поможет понять, почему воспоминания о пережитом могут оставаться невысказанными долгие годы, как связаны насилие и власть и каким образом люди могут не замечать то, что происходит буквально у них на глазах.
Принести извинения
Наверное, самый важный пункт — это принесение извинений женщине, которую могли задеть ваши действия. Возможно, после изучения темы насилия какая-то ситуация, казавшаяся в прошлом «нормальной», сейчас перешла в категорию недопустимых. Например, романтические отношения с подчиненной или домогательства, воспринимаемые вами как флирт. Не бойтесь быть неуместным, у извинений не бывает сроков давности. Вряд ли человека расстроят искренние слова сожаления. С большей вероятностью боль принесут отрицание или замалчивание. Будьте готовы к тому, что вам не ответят, и не добивайтесь прощения.
Извинения не должны перерастать в преследование: одного сообщения или звонка будет достаточно. Как платформу для высказывания можно использовать и собственную страницу в социальной сети. В этом случае лучше не тегать человека и не указывать конкретные имена, а написать общее обращение к людям, которым ваши действия могли принести дискомфорт. Расскажите, что вы находитесь на этапе переосмысления прошлого и готовы к диалогу.
Обратиться за помощью к специалисту
Если у вас есть желание изменить свое поведение в настоящем, может помочь работа с психологом или психотерапевтом. На консультацию стоит идти с четким запросом, например, «Хочу проработать установки, которые поддерживают мою токсичную модель поведения» или «Я понимаю, что нужно меняться, но чувствую сильное сопротивление». Если вы продолжаете применять насилие, имеет смысл обратиться к психологу, который занимается поведенческой коррекцией. На такой работе специализируется центр «Альтернатива насилию», многолетний партнер ИНГО «Кризисного центра для женщин».
Поддержать профильные организации
Поддерживая организации, которые помогают столкнувшимся с насилием, мы признаем важность проблемы и идею, что над ней нужно работать. Организация профессиональных центров помощи всегда требует ресурсов. Деньги нужны как минимум на оплату работы психологов и съем помещения. Представители некоммерческих организаций говорят, что лучшая финансовая помощь — небольшое, но регулярное пожертвование. Такая поддержка позволяет планировать расходы заранее. Помогать профильным организациям можно не только финансово, но и информационно, например, делиться их публикациями в социальных сетях.
В Петербурге есть несколько организаций, работающих с проблемой насилия. ИНГО «Кризисный центр для женщин» помогает тем, кто пострадал от насилия недавно и нуждается в срочной помощи, к «Тебе поверят» обращаются пережившие насилие в детстве, а «Альтернатива насилию» работает с людьми, которые сами проявляют насилие в близких отношениях.
Говорить на тему домогательств
Публичные высказывания мужчин в поддержку переживших харассмент — все еще редкость. Тем не менее, они ценны, потому что к ним могут прислушаться другие мужчины. Вы можете обсуждать эту тему с друзьями и знакомыми, поддерживать тематические информационные кампании и открыто выражать свою позицию о недопустимости любого насилия.
Не бывает людей, которые никогда не совершали плохих поступков. Лучшее, что вы можете сделать в положении бывшего обидчика — признать свои ошибки и работать над тем, чтобы больше никогда их не повторить.
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