Художник из Нью-Йорка предлагает выкупить тело Ленина за 1 миллион долларов и построить в Америке новый мавзолей

Смысл задумки художника — показать изменения, которые происходят в Америке и выражаются «в движении общества к социал-коммунистическим преобразованиям». Ленин и мавзолей для него — «яркие символы перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок». По мнению Датуна, американцы устали от «политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине».

«Ленин и его Мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок и все чаще обсуждается в преддверии выборов президента. Россия — уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги», — приводит РИА «Новости» слова художника.

Дэвид Датуна — американский художник, коллекционер произведений искусства, появился на мировой арт-сцене в 2000-х годах. В 2011 году за 269 000 долларов была продана его работа «Путин — Мона Лиза», а инсталляция «Стив Джобс» за 210 000 долларов. В декабре 2019 года Датуна съел работу Маурицио Каттелана «Комик» — банан, приклеенный к стене скотчем. Свою выходку он назвал арт-перфомансом «Голодный художник», а видео с поеданием экспоната опубликовал в Instagram.