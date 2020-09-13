Петербурженка рассказала в Twitter о том, что курьер сервиса «Яндекс.Лавки» привез вместе с заказом ведро, наполненное желтой жидкостью. Как утверждает девушка, по характерному запаху она поняла, что содержимое ведра — моча.
Петербурженка пожаловалась на то, что курьер «Яндекс.Лавки» привез вместе с заказом ведро с мочой
В общем, Яндекс.Лавка привезли в моём заказе ведро.— Siri🚀Keeton (@yingfish) September 12, 2020
С мочой. pic.twitter.com/qKudPpKkf6
По словам клиентки, сотрудник «Яндекс.Лавки» связался с ней и сообщил о том, что на этапе сборки ведра в заказе не было. Соответствующую запись с камер наблюдения опубликовали в группе сервиса. Как отметил руководитель проекта Илья Красильщик, с курьером не получилось связаться, однако от работы его уже устранили. Также девушке вернули деньги за заказ.
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