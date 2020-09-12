Главврач Боткинской больницы Денис Гусев рассказал о том, как сейчас работает стационар

Кроме того, Гусев считает, что первая волна коронавируса еще не закончилась, поэтому говорить о «второй волне» еще рано. «Эпидемический подъем традиционно сезонный за счет увеличения случаев ОРЗ и гриппа. И мы постоянно готовы к таким ситуациям по своему профилю работы. Если же говорить о коронавирусной инфекции, то пока сложно сказать, как она будет развиваться в дальнейшем. Также сложно сейчас делать прогнозы относительно того, как будут вести себя эти инфекции вместе», — ответил он на вопрос о эпидемическом подъеме.