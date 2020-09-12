Главный врач инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев рассказал в интервью «Фонтанке» о том, как сейчас работает стационар. Всего с начала пандемии в больнице переболело около 350 сотрудников, многие — в бессимптомной и легкой форме.
Главврач Боткинской больницы Денис Гусев рассказал о том, как сейчас работает стационар
По его словам, на площадку «Пискаревский, 49» в настоящее время находится около 450 пациентов, среди которых 15% пребывают в тяжелом состоянии. Также шесть пациентов подключены к искусственной вентиляции легких. В среднем туда стабильно поступает и выписывается от 25 до 40 человек в день. Говоря о проценте свободных коек, Гусев сообщил, что на данный момент в резерве находится 10-15% коек.
Кроме того, Гусев считает, что первая волна коронавируса еще не закончилась, поэтому говорить о «второй волне» еще рано. «Эпидемический подъем традиционно сезонный за счет увеличения случаев ОРЗ и гриппа. И мы постоянно готовы к таким ситуациям по своему профилю работы. Если же говорить о коронавирусной инфекции, то пока сложно сказать, как она будет развиваться в дальнейшем. Также сложно сейчас делать прогнозы относительно того, как будут вести себя эти инфекции вместе», — ответил он на вопрос о эпидемическом подъеме.
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