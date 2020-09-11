Согласно представленной транспортной стратегии, о которой пишет РБК, с 2025 года проезд по дорогам регионального значения в России станет платным, а к 2035 году плата будет взиматься со «всех категорий пользователей дорог», в которую входит и дорожная сеть городских агломераций. Станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог, не уточняется.

Введение в стране повсеместной платы за дороги позволит финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением. Как отмечается в документе Минтранса, механизм нужен «в том числе для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах».

По задумке министерства, механизм будет мотивировать горожан ездить на немоторизированных велосипедах и самокатах в черте города, а в районах массовой застройки — на метро и легком рельсовом транспорте. Но пока общественный транспорт все еще пользуется меньшей популярностей у россиян, чем личный. Причина тому «кардинальное улучшение дорожных условий, особенно в европейской части страны», «несмотря на рост привлекательности систем городского пассажирского и сервисов такси».