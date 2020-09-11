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Через 15 лет проезд в общественном транспорте в России может стать бесплатным. Но придется оплачивать дороги

Через 15 лет проезд на любом общественном транспорте в России может стать бесплатным. Минтранс подготовил обновленный проект транспортной стратегии до 2035 года, согласно которому это будет возможно при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий водителей.

  • Rosty McFly / Shutterstock.com

Согласно представленной транспортной стратегии, о которой пишет РБК, с 2025 года проезд по дорогам регионального значения в России станет платным, а к 2035 году плата будет взиматься со «всех категорий пользователей дорог», в которую входит и дорожная сеть городских агломераций. Станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог, не уточняется. 

Введение в стране повсеместной платы за дороги позволит финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением. Как отмечается в документе Минтранса, механизм нужен «в том числе для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах». 

По задумке министерства, механизм будет мотивировать горожан ездить на немоторизированных велосипедах и самокатах в черте города, а в районах массовой застройки — на метро и легком рельсовом транспорте. Но пока общественный транспорт все еще пользуется меньшей популярностей у россиян, чем личный. Причина тому «кардинальное улучшение дорожных условий, особенно в европейской части страны», «несмотря на рост привлекательности систем городского пассажирского и сервисов такси».

Дарья Гладких,
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