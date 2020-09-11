Через 15 лет проезд на любом общественном транспорте в России может стать бесплатным. Минтранс подготовил обновленный проект транспортной стратегии до 2035 года, согласно которому это будет возможно при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий водителей.
Через 15 лет проезд в общественном транспорте в России может стать бесплатным. Но придется оплачивать дороги
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Согласно представленной транспортной стратегии, о которой пишет РБК, с 2025 года проезд по дорогам регионального значения в России станет платным, а к 2035 году плата будет взиматься со «всех категорий пользователей дорог», в которую входит и дорожная сеть городских агломераций. Станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог, не уточняется.
Введение в стране повсеместной платы за дороги позволит финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением. Как отмечается в документе Минтранса, механизм нужен «в том числе для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах».
По задумке министерства, механизм будет мотивировать горожан ездить на немоторизированных велосипедах и самокатах в черте города, а в районах массовой застройки — на метро и легком рельсовом транспорте. Но пока общественный транспорт все еще пользуется меньшей популярностей у россиян, чем личный. Причина тому «кардинальное улучшение дорожных условий, особенно в европейской части страны», «несмотря на рост привлекательности систем городского пассажирского и сервисов такси».
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