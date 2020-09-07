В России планируют ввести дополнительные пособия безработным в условиях пандемии

Предложение о введении дополнительного пособия выдвинул глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов — он направит его в адрес помощника президента России Максима Орешкина уже сегодня, 7 сентября. Кутепов объясняет инициативу тем, что пособия по безработице, введенные в период острой фазы распространения COVID-19 и повышенные до уровня прожиточного минимума, не смогли в полной мере компенсировать утраченные россиянами доходы и поддержать достаточный уровень жизни.

«Даже с учетом дополнительных выплат на несовершеннолетних детей в семьях безработных и других выплат домохозяйствам, все они не позволили компенсировать им утраченные доходы и поддержать достаточный уровень жизни. В качестве меры предлагается рассмотреть предложение научного сообщества о внедрении выплаты базового дохода безработным гражданам. Безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения», — приводит ТАСС текст предложения политика.

По мнению Кутепова, финансовые резервы РФ позволяют произвести стартовые затраты на введение базового дохода для безработных. Начать реализацию программы планируется уже в этом году — и в 2021-2025-х годах она «заработает на полную мощность».

Напомним, 17 марта правительство РФ и Центробанк объявили о введении мер поддержки населения и бизнеса России в период пандемии коронавируса COVID-2019. Приоритетным считается «экономический пакет» — обеспечение финансовой стабильности, поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики, а также поддержка населения и региональных бюджетов. Незадолго до этого правительством был сформирован план по борьбе с коронавирусом и фонд для его реализациии в размере 300 миллиардов рублей. Кроме того, до конца 2020 года безработные в России смогут встать на учет биржи труда дистанционно.