Вчера, 5 сентября, в сквере напротив музея Арктики и Антарктики прошел субботник, организованный фондом «Зеленый Петербург». В озеленении сквера на улице Марата участвовали и горожане — они высадили множество многолетних растений в нем. Посмотрите, как это было!
Активисты «Зеленого Петербурга» озеленили сквер на улице Марата. Вот как это было
Всего петербуржцы высадили более 600 многолетников, а именно кустарников, трав и злаков. Растения для высадки предоставил питомник «Алексеевская Дубрава». Проект по озеленению сквера напротив музея Арктики и Антарктики согласован на всех этапах с администрацией Владимирского муниципального округа.
Первым тридцати добровольцам пообещали подарить футболки на память, а на самом субботнике участников угощали горячими напитками и выпечкой — ее бесплатно предоставила команда «буше». Кроме того, во время благоустройства сквера выступали музыканты.
Напомним, ранее у движения «Зеленый Петербург», основанного участниками проекта Plants for Friends вместе с главным тренером футбольной команды «Зенит» Сергеем Семаком и создательницей проекта «Деревья Петербурга» Марией Тиникой, появился сайт. Там можно узнать о ближайших планах фонда, а также том, какие проекты уже были воплощены. Так, в июне 2019 года Plants for Friends вместе с петербуржцами высадили цветы и саженцы во дворе на Басковом переулке, а в июле озеленили сквер Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка.
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