Активисты «Зеленого Петербурга» озеленили сквер на улице Марата. Вот как это было

Вчера, 5 сентября, в сквере напротив музея Арктики и Антарктики прошел субботник, организованный фондом «Зеленый Петербург». В озеленении сквера на улице Марата участвовали и горожане — они высадили множество многолетних растений в нем. Посмотрите, как это было!