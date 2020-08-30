В это воскресенье, 30 августа, перед общежитиями СПбГУ в Петергофе образовались огромные очереди. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, сегодня первокурсники должны заселиться.
Первокурсники стоят в огромных очередях перед общежитиями СПбГУ в Петергофе
Как рассказали студенты в комментариях к посту, в этом году заселиться можно с 30 августа по 6 сентября, но многие первокурсники решили приехать пораньше, до начала учебного года. При этом на входе работает только одно окно для выдачи пропусков.
Напомним, Минпросвещения России не планирует продлевать дистанционное обучение в школах. С начала нового учебного года ученики вернутся в классы. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов. Образовательные учреждения Петербурга также намерены возобновить работу в очном режиме с 1 сентября 2020 года. С соблюдением правил эпидемиологической безопасности — в частности, проведением генеральной уборки, ежедневной термометрии и использованием приборов для обеззараживания воздуха
При этом студентов и преподавателей российских вузов обяжут носить маски. Средствами индивидуальной защиты их обеспечат университеты. Исключение сделают для обладателей антител к коронавирусу — но и их наличие потребуется доказать.
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