«По решению судьи «честь и достоинство» Жени были мной ущемлены и стоят 10300 рублей», — приводит «Медуза» слова женщины. По словам адвоката Виктории Дергуновой, суд обязал ее подзащитную выплатить эту сумму из-за фразы «нанес побои», которую Ирина использовала в своем рассказе о домашнем насилии со стороны мужа, опубликованном в социальной сети.

«Суд вынес прецедентное для России решение, для всех жертв домашнего насилия в России, сказав, что вы не имеете права говорить о том, что вас били, пока вы не получите об этом соответствующий судебный акт», — заявила Дергунова.

20 октября 2019 года Ирина Живова опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором рассказала о побоях со стороны бывшего мужа. По словам женщины, в этот день Евгений «подкараулил старшую дочь, напугал, выследил, ворвался к нам в дом.»

«Напугал всех, отмутузил. Вернее, оказывается, это называется «нанес побои», — пишет Ирина. К посту она прикрепила скриншот двух протоколов о побоях, в которых было сказано, что Живов «толкал, тряс, хватал за руки» бывшую жену и их общую дочь, из-за чего пострадавшие получили ушибы, ссадины и кровоподтеки, а также что мужчина вину отрицает.

Спустя пять дней после того, как Ирина выложила пост, ее бывший муж ушел из компании «Альфа-Каптиал», где работал с 2010 года. «Управляющая компания «Альфа-Капитал» разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении. В настоящий момент Евгений Живов не является сотрудником», — сообщали тогда в компании.

За месяц до случившегося, в сентябре 2019 года Никулинский районный суд Москвы определил, что две дочери пары должны жить с отцом. Решение было отменено только 26 августа, детей передали матери.