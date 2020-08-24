О смысле акции:

Неоплаканная судьба ленинградцев – часть городского подсознания. Блокада – в подкорке, о ней не говорили и не говорят так, как следовало бы. Это комплекс, который делает нас мрачнее. Важны даже не новые книги и документы (в последние годы их появилось множество), а возможность открытой эмоции. Как в храме на заупокойной службе. 8 сентября мы можем и должны показать – никто не забыт и ничто не забыто. Простое чтение имен погибших, как это было в прошлом году, очищает, очеловечивает. Все имена мы пока прочитать не сможем. Придет время – прочитаем. Эта гражданская заупокойная служба финансируется частными пожертвованиями и не связана ни с властью, ни с политическими организациями.