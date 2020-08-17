Напомним, 21 апреля у врача-реаниматолога Покровской больницы Сергея Саяпина диагностирован коронавирус. Незадолго до этого, 17 апреля, Саяпин говорил о недостаточных мерах защиты персонала Покровской и винил в этом главврача больницы Марину Бахолдину. После выздоровления врач планировал вернуться к работе. Ранее он отметил, что не понимает тех, кто не пойдет «обратно в очаг». Позже Саяпин дал несколько советов о том, как не заразиться Covid-19. В частности, он рекомендует воздержаться от походов в салоны красоты и парикмахерские.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ за борьбу с COVID-19 пятерым главврачам России, в том числе главврачу Покровской больницы Марине Бахолдиной и главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко. Президент также поручил правительству и Минздраву, в частности, держать вопрос выплат повышенных отпускных на постоянном контроле, чтобы не допустить никаких даже технических сбоев.