«Ночлежка» объявила сбор питьевой воды для бездомных людей

В Петербурге бездомным затруднительно найти источник безопасной питьевой воды: они пьют воду из городских рек и каналов, что приводит к различным заболеваниям. В «Ночлежке» отметили, что собирают воду не только, чтобы напоить нуждающихся, но и напомнить обществу о том, что «у бездомных людей вообще нет доступа к воде: в общественные бани их не пускают, при этом не существует системы бесплатных туалетов и душевых пунктов».