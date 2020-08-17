C 17 по 23 августа благотворительная организация «Ночлежка» будет принимать питьевую воду для бездомных людей в рамках акции «Как пить дать». Об этом сотрудники организации сообщили в социальных сетях.
«Ночлежка» объявила сбор питьевой воды для бездомных людей
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Фото: "Ночлежка"
В Петербурге бездомным затруднительно найти источник безопасной питьевой воды: они пьют воду из городских рек и каналов, что приводит к различным заболеваниям. В «Ночлежке» отметили, что собирают воду не только, чтобы напоить нуждающихся, но и напомнить обществу о том, что «у бездомных людей вообще нет доступа к воде: в общественные бани их не пускают, при этом не существует системы бесплатных туалетов и душевых пунктов».
Желающие помочь могут принести воду в любой день недели с 9 до 22 часов в приют Ночлежки по адресу Боровая ул., 112б и отдать дежурному. Также рекомендуется приносить негазированную воду в бутылках емкостью 0,5-0,6 л. — ее удобно раздавать и бездомные могут повторно использовать бутылку.
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