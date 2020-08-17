В Минтруде объяснили невозможность сделать 31 декабря выходным днем. Перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на любой другой день не будет соответствовать нормам Трудового кодекса о необходимой продолжительности отдыха. Однако есть вероятность, что в следующем году этот момент учтут.
Почему 31 декабря не сделают выходным днем? Объяснили в Минтруде
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Такое пояснение министерство дало в ответ на запрос главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Перенос будет нарушать Статью 110 Трудового кодекса РФ, в которой определено, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Уточняется, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха «должна соблюдаться всеми работодателями при установлении режима работы и графиков сменности».
«Одновременно сообщаем, что при переносе выходных дней в 2021 году данное предложение планируется учесть», —дополняется в документе.
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