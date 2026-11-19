Чтобы предсказать поломки, алгоритм анализирует электрический ток, который проходит через двигатель. Система ищет в его спектре характерные признаки разных неисправностей — например, повреждений подшипников и межвитковых замыканий. По ним ИИ определяет состояние оборудования и сообщает инженерам о риске отказа.

«Они образуют своего рода спектральный отпечаток состояния двигателя. Мы учим систему распознавать эти признаки, сопоставлять их с конкретными дефектами и предупреждать инженера о риске отказа», — объяснил координатор проекта, декан Школы информатики, физики и технологий НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Антон Зарубин.

Для обучения и проверки алгоритмов исследователи собирают библиотеку из не менее чем 3000 записей, отражающих разные состояния двигателей. Точность ИИ-диагностики сравнят с результатами традиционной вибродиагностики.

До конца 2026 года разработку планируют испытать на трех промышленных объектах. На первом этапе предприятия смогут проверять уже накопленные данные о работе оборудования. В дальнейшем ученые хотят перейти к непрерывному мониторингу двигателей и создать их цифровые двойники. Они помогут обнаруживать неисправности, и оценивать, сколько еще прослужит оборудование.

Разработку начали в январе 2026 года вместе с промышленными и технологическими партнерами. В проекте участвуют «Русэлпром», «Новое Сервисное Бюро», «Яндекс» и «Ленинградские областные коммунальные системы». Система рассчитана прежде всего на предприятия нефтегазовой отрасли, металлургии и энергетики, где внезапная остановка оборудования может обернуться серьезными убытками.