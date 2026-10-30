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Наука и образование

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Как делать яркие принты на одежде экологичнее, придумали ученые из Петербурга

Сразу две разработки запатентовали ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Одна из них предназначена для цифровой печати на хлопковых тканях с меньшим расходом воды и электричества, другая — для производства фильтров, очищающих воду и воздух, поясняют в Смольном.

Andrey_Popov / Shutterstock

Первая разработка позволяет печатать рисунки на хлопковой ткани, расходуя значительно меньше воды и электричества.

Сейчас после цифровой печати ткань обычно обрабатывают паром, а затем несколько раз промывают горячей и холодной водой. Петербургские ученые предложили предварительно наносить на ткань специальный состав. После печати его достаточно прогреть при температуре в 140-160 градусов Цельсия в течение 3-5 минут — этапы с паром и многократной промывкой становятся не нужны.

По оценке авторов разработки, это позволит экономить тысячи литров воды за один производственный цикл, снизить расход электричества и уменьшить нагрузку на очистные сооружения. При этом испытания показали, что цвет ткани остается ярким и хорошо выдерживает стирку и трение.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Вторую технологию ученые разработали вместе со специалистами Петербургского института ядерной физики имени Б. П. Константинова РАН. Они создали способ производства углеродного волокнистого материала, который может поглощать загрязняющие вещества из воды и воздуха — в том числе тяжелые металлы, органические красители и токсичные соединения.

Такой материал отличается от привычных порошковых и гранулированных сорбентов. Он гибкий, не пылит и быстро впитывает загрязнения, поэтому его можно использовать в разных фильтрах и средствах защиты дыхания. Чтобы повысить эффективность материала, исследователи добавили на поверхность волокон фуллерен — особую форму углерода. Его частицы помогают сорбенту удерживать больше загрязнений. При этом для производства не нужны токсичные растворители, высокотемпературный обжиг и сложное оборудование. Это делает технологию безопаснее и дешевле.

Новый материал может пригодиться для бытовых и промышленных фильтров, респираторов, защитной одежды для сотрудников вредных производств, а также при очистке воды и почвы от нефтепродуктов.

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