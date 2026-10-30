Как делать яркие принты на одежде экологичнее, придумали ученые из Петербурга

Сразу две разработки запатентовали ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Одна из них предназначена для цифровой печати на хлопковых тканях с меньшим расходом воды и электричества, другая — для производства фильтров, очищающих воду и воздух, поясняют в Смольном.
Первая разработка позволяет печатать рисунки на хлопковой ткани, расходуя значительно меньше воды и электричества.
Сейчас после цифровой печати ткань обычно обрабатывают паром, а затем несколько раз промывают горячей и холодной водой. Петербургские ученые предложили предварительно наносить на ткань специальный состав. После печати его достаточно прогреть при температуре в 140-160 градусов Цельсия в течение 3-5 минут — этапы с паром и многократной промывкой становятся не нужны.
По оценке авторов разработки, это позволит экономить тысячи литров воды за один производственный цикл, снизить расход электричества и уменьшить нагрузку на очистные сооружения. При этом испытания показали, что цвет ткани остается ярким и хорошо выдерживает стирку и трение.
Вторую технологию ученые разработали вместе со специалистами Петербургского института ядерной физики имени Б. П. Константинова РАН. Они создали способ производства углеродного волокнистого материала, который может поглощать загрязняющие вещества из воды и воздуха — в том числе тяжелые металлы, органические красители и токсичные соединения.
Такой материал отличается от привычных порошковых и гранулированных сорбентов. Он гибкий, не пылит и быстро впитывает загрязнения, поэтому его можно использовать в разных фильтрах и средствах защиты дыхания. Чтобы повысить эффективность материала, исследователи добавили на поверхность волокон фуллерен — особую форму углерода. Его частицы помогают сорбенту удерживать больше загрязнений. При этом для производства не нужны токсичные растворители, высокотемпературный обжиг и сложное оборудование. Это делает технологию безопаснее и дешевле.
Новый материал может пригодиться для бытовых и промышленных фильтров, респираторов, защитной одежды для сотрудников вредных производств, а также при очистке воды и почвы от нефтепродуктов.
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