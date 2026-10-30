Как делать яркие принты на одежде экологичнее, придумали ученые из Петербурга

Первая разработка позволяет печатать рисунки на хлопковой ткани, расходуя значительно меньше воды и электричества.

Сейчас после цифровой печати ткань обычно обрабатывают паром, а затем несколько раз промывают горячей и холодной водой. Петербургские ученые предложили предварительно наносить на ткань специальный состав. После печати его достаточно прогреть при температуре в 140-160 градусов Цельсия в течение 3-5 минут — этапы с паром и многократной промывкой становятся не нужны.

По оценке авторов разработки, это позволит экономить тысячи литров воды за один производственный цикл, снизить расход электричества и уменьшить нагрузку на очистные сооружения. При этом испытания показали, что цвет ткани остается ярким и хорошо выдерживает стирку и трение.