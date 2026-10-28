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Наука и образование

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Два центра робототехники за 750 млн рублей создадут в Петербурге

Федеральные гранты на создание двух центров промышленной робототехники получили петербургские ИТМО и инженерная компания «АМ Сервис». За три года им направят в общей сложности 750 миллионов рублей. Новые центры будут помогать предприятиям внедрять роботов, разрабатывать новые автоматизированные системы и обучать специалистов.

Gumpanat / Shutterstock

Гранты выделяет Минпромторг России, курирует программу Университет Иннополис. Всего в федеральном конкурсе участвовали 48 организаций из 24 городов, победителями стали 13 проектов. Два из них — петербургские.

ИТМО получит 500 миллионов рублей — заявка университета заняла второе место в конкурсе. На базе вуза создадут центр, который будет заниматься «умной» роботизацией производства: разрабатывать системы, способные подстраиваться под разные задачи и условия работы. В частности, специалисты будут автоматизировать обслуживание станков, внедрять машинное зрение и системы контроля качества, а также создавать гибкие роботизированные производства. Центр будет помогать предприятиям на всем пути — от поиска подходящих процессов для автоматизации и расчета затрат до разработки, тестирования и запуска роботов. Здесь же будут испытывать новые технологии и готовить специалистов.

Еще 250 миллионов рублей получит инженерная компания «АМ Сервис». Она занимается разработкой, установкой и обслуживанием роботизированных комплексов для предприятий. На эти средства компания создаст собственный центр, который займется внедрением технологий автоматизации на производствах.

Оба проекта должны помочь России увеличить количество роботов на предприятиях. К 2030 году страна рассчитывает войти в число 25 мировых лидеров по плотности роботизации — то есть по количеству промышленных роботов на определенное число работников.

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