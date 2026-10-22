Падел могут включить в школьную программу. Для этого уже подготовили все необходимые документы

«Это не планы, это уже в значительной степени реализованные с нашей стороны усилия. Мы все необходимые документы для этого подготовили. Сейчас немножко приоткрою, конечно, тайну, но мы уже давно ведем диалог с Министерством просвещения. В общем, мы в финальной стадии прочного входа падела в школы в виде четвертого урока», — цитирует Сорокина РБК.

Сорокин добавил, что падел в России находится в фазе «необыкновенно бурного, взрывного развития». Однако этому виду спорта необходимо заручиться еще большей поддержкой общества, говорит гендиректор федерации. По его словам, мода — это лишь один из этапов этого процесса.

Также Сорокин выразил несогласие федерации со стереотипом о том, что падел — это элитарный вид спорта.

«Это не так, потому что сейчас уже средняя стоимость часа корта по России — это где-то около 3–3,5 тысяч рублей Соответственно, поделенное на четверых это не представляет собой какой-то сумасшедшей суммы. Сейчас рынок представляет достаточно широкую линейку от недорогих товаров для тех, кто еще не знает, будет он дальше играть или нет», — заявил он.