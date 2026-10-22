Падел могут включить в школьную программу. Для этого уже подготовили все необходимые документы

Федерация падела России ведет переговоры с Минпросвещения о включении падела в школьную программу, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора спортивной организации Алексея Сорокина. Руководитель федерации заявил, что «все необходимые документы для этого подготовили».
«Это не планы, это уже в значительной степени реализованные с нашей стороны усилия. Мы все необходимые документы для этого подготовили. Сейчас немножко приоткрою, конечно, тайну, но мы уже давно ведем диалог с Министерством просвещения. В общем, мы в финальной стадии прочного входа падела в школы в виде четвертого урока», — цитирует Сорокина РБК.
Сорокин добавил, что падел в России находится в фазе «необыкновенно бурного, взрывного развития». Однако этому виду спорта необходимо заручиться еще большей поддержкой общества, говорит гендиректор федерации. По его словам, мода — это лишь один из этапов этого процесса.
Также Сорокин выразил несогласие федерации со стереотипом о том, что падел — это элитарный вид спорта.
«Это не так, потому что сейчас уже средняя стоимость часа корта по России — это где-то около 3–3,5 тысяч рублей Соответственно, поделенное на четверых это не представляет собой какой-то сумасшедшей суммы. Сейчас рынок представляет достаточно широкую линейку от недорогих товаров для тех, кто еще не знает, будет он дальше играть или нет», — заявил он.
Падел — это ракеточный вид спорта, который сочетает в себе элементы большого и настольного тенниса, сквоша и бадминтона, говорится на сайте Федерации падела. Придумал его мексиканский бизнесмен и «сахарный барон» Энрике Коркуера в 1969 году в городе Акапулько. В 1970-е падел завезли сначала в Испанию, а затем в Аргентину, где этот вид спорта стал вторым по популярности в стране. Считается, что в России падел впервые появился в Воронеже в 2013 году благодаря испанцу Кристиану Таруейа.
Алексей Сорокин в 1990-2000-е работал дипломатом, в том числе в российском посольстве в Вашингтоне. В 2008-2010 годах занимал пост гендиректора Российского футбольного союза. С 2011 года возглавлял оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2017-2021 годах был членом совета ФИФА и исполкома УЕФА. С 2022 года занимал должность президента Федерации падела России, а позже стал ее гендиректором.
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