Отчисленные студенты не смогут поступать в тот же вуз в течение пяти лет

«Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежат приему в эту организацию в течение 5 лет после отчисления», — цитирует документ информагентство.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил РИА Новости, что за год в российских вузах число платных мест по 40 специальностям сократилось на 97 тысяч. При этом Инженерно-технического профиля регулирование платных мест не затронуло, отметил он. Также на прошлой неделе чиновник назвал сроки перехода учебных заведений в России к новой модели образования: он завершится до 2030 года.