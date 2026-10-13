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Наука и образование

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Отчисленные студенты не смогут поступать в тот же вуз в течение пяти лет

Ограничить отчисленных студентов в приеме в тот же вуз планирует Минобрнауки, сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

Sergei Afanasev / Shutterstock.com

«Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежат приему в эту организацию в течение 5 лет после отчисления», — цитирует документ информагентство.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил РИА Новости, что за год в российских вузах число платных мест по 40 специальностям сократилось на 97 тысяч. При этом Инженерно-технического профиля регулирование платных мест не затронуло, отметил он. Также на прошлой неделе чиновник назвал сроки перехода учебных заведений в России к новой модели образования: он завершится до 2030 года.

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