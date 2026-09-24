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Наука и образование

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Нейролингвист Татьяна Черниговская проведет дискуссию о структуре мифа и архитектуре памяти в БДТ

Новая встреча цикла «8.12. Наука — Искусство — Человек. Диалоги» состоится 4 октября.

Татьяна Черниговская
Фото: Наталья Скворцова

Татьяна Черниговская

4 октября в зрительском буфете БДТ имени Товстоногова состоится четвертая встреча цикла «8.12. Наука — Искусство — Человек. Диалоги». О структуре мифа, языке математики и архитектуре памяти будут рассуждать математик Станислав Смирнов и антрополог Дмитрий Баранов. Ведущей выступит доктор биологических и филологических наук, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, профессор Татьяна Черниговская.

Проект «Наука — Искусство — Человек» объединяет ученых, художников и исследователей. На публичных встречах эксперты говорят о том, как сегодня соотносятся научное знание, художественное мышление и человеческий опыт.

Первая встреча состоялась в начале апреля. Тогда Татьяна Черниговская, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и психофизиолог Александр Каплан говорили о рождении творчества, проблемах и возможностях искусственного интеллекта. К обсуждению присоединились студенты творческих и технических вузов.

Вторую беседу посвятили взаимодействию законов науки и свободного художественного воображения. С Черниговской дискутировали режиссер Андрей Могучий, художник Дмитрий Булатов, доктор технических наук Андрей Иващенко и предприниматель Юрий Алашеев. 

В следующем, июньском разговоре участвовали актер и режиссер японского театра Но Харухиса Кавамура и исследователь буддийской культуры Антон Безмолитвенный. Спикеры обсудили, как древняя философия и традиционные формы искусства связаны с современными культурными процессами и отвечают на вызовы сегодняшнего дня.

Новая встреча с Татьяной Черниговской начнется 4 октября в 13:00 на набережной Фонтанки, 65. Билеты в продаже на сайте театра.

18+

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