Приложение-дневник для пациентов с рассеянным склерозом разработала студентка из Петербурга

Инструмент представляет собой полноценную систему мониторинга, анализа самочувствия и коммуникации с врачом. NeuroLife сочетает три ключевых элемента: специфичные для рассеянного склероза моторные тесты, автоматическую аналитику сигналов и прямой защищенный канал связи с врачом.

В электронном дневнике пользователь оценивает девять показателей, включая онемение, нарушение координации, зрительные нарушения и мышечную слабость. Мелкую моторику и двигательную активность пользователям приложения предлагают проверить с помощью таппинг-тестов и тестов на время реакции. Сервис анализирует динамику показателей и автоматически формирует сигналы о возможном ухудшении состояния. Они имеют различные уровни приоритета и могут быть передаваться врачу напрямую через приложение.

Разработчик гарантирует пользователям конфиденциальность: пациент видит только свои записи, а врач — только данные закрепленных за ним пациентов. Сама создательница подчеркивает, что NeuroLife — это инструмент информационной поддержки и мониторинга, который не предназначен для самостоятельной диагностики или изменения лечения. В будущем разработку предложат проверить врачам-неврологам и их пациентам.

Рассеянный склероз вызывает двигательные, зрительные и когнитивные нарушения. Заболевание возникает из-за того, что иммунная система организма атакует ткани головного и спинного мозга. В результате разрушается миелита — жировая оболочка, покрывающая нервные клетки органа и обеспечивающая проходимость электрических импульсов, направляемых по нервам в другие части тела.

Излечиться от этого заболевания невозможно, поэтому цель врачей при рассеянном склерозе у пациентов — замедлить прогрессирование заболевания, ослабить его симптомы и повысить качество жизни больного. Согласно оценкам, которые в 2023 году приводила ВОЗ, рассеянным склерозом страдают 1,8 миллиона человек в мире.