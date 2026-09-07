Плодородную почву для космоса и Арктики создали ученые из Петербурга

Искусственная почва, которую делают из торфа, коры или компоста, применяется в сельском хозяйстве на территориях с тонким плодородным слоем. Обычно она отличаются недолговечностью, но созданный петербургскими учеными субстрат служит в 15 раз дольше аналогов.

Материал сохраняет влагу и внешне похож на плотную влажную губку: не пылит, не плесневеет и не рассыпается. Он нетоксичен и пригоден для многократного использования. Разработка включает пористые композиционные материалы, полученные на основе раствора поливинилового спирта. В качестве наполнителей — опилки, стружка и торф.