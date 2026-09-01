Как выглядело 1 сентября во времена Пушкина? Откуда взялся урок мира? И были ли в XIX веке торжественные линейки?

«Посылал [Князь Владимир] собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них, ибо не утвердились еще они в вере и плакали о них как о мертвых», — так в «Повести временных лет» описывается начало школьного образования на Руси.

Однако единой системы общедоступных школ тогда, конечно, не существовало. Как отмечает доцент РГПУ им. Герцена София Зауст, на протяжении столетий центрами образования оставались монастыри и церкви, а доступ к систематическому обучению имел сравнительно небольшой круг людей

«Позднее церковно-приходские школы давали начальное образование детям разных сословий, прежде всего крестьянским, тогда как духовные училища и семинарии были в большей степени связаны с подготовкой будущего духовенства, — добавляет собеседница редакции. — Единой даты начала учебного года и общей традиции ее празднования тогда не существовало».

В XVII веке государственные органы постепенно создают вокруг себя первые специализированные школы при приказах (позднесредневековый аналог современных министерств). Своими школами обзавелись Аптекарский приказ, Приказ тайных дел и московский Печатный двор, но в них обучалось совершенно незначительное по сегодняшним меркам число молодых людей.

Следующий шаг сделал Петр I, который выступал за то, чтобы науки как можно шире распространялись среди дворян. Он также открывал специализированные учебные заведения для инженеров, артиллеристов, моряков (знаменитая навигацкая школа, известная по роману и циклу фильмов о гардемаринах) и отправлял отпрысков знатных фамилий за границу на обучение. Но и при нем никакого единого учебного календаря не было.