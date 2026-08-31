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Наука и образование

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Звездный глобус, дощечки для арабского письма и еще 200 школьных принадлежностей Российской империи и СССР представят в Этнографическом музее

Выставку «Школьные истории: традиции обучения и досуга» откроют 1 сентября.

Узбекская школьница пишет на доске мелом. Центральная Азия, 1930-е
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Российского этнографического музея

Узбекская школьница пишет на доске мелом. Центральная Азия, 1930-е

1 сентября, в День знаний, Российский этнографический музей открывает выставку «Школьные истории: традиции обучения и досуга». В экспозицию об образовании в Российской империи и СССР войдет свыше 200 экспонатов, в том числе подарки супруге Александра III императрице Марии Федоровне: вышитые ученицами Мариинских училищ полотенца, астрономический небесный глобус, узбекские деревянные дощечки для обучения арабскому письму и пасхальные яйца-писанки, подаренные учениками учителю.

Проект осветит историю образовательных систем и школьную повседневность. Один из разделов расскажет о реформах Александра II, развитии земских и церковно-приходских школ. Отдельное внимание уделят советскому периоду — времени, когда школьное образование стало массовым и доступным на национальных языках.

Посетители увидят, как дети разных народов проводили время вне школы, во что играли, чем занимались на каникулах и как помогали взрослым в хозяйстве. Детские игрушки, прялки, серпы, игольники, книги для внеклассного чтения, фотографии, рисунки и поделки помогут представить мир школьника прошлого.

Еврейский букварь. Восточная Европа, вторая половина XIX века
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Российского этнографического музея

Еврейский букварь. Восточная Европа, вторая половина XIX века

Рисунок «Уединение черкеса». Сибирь, 1936
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Российского этнографического музея

Рисунок «Уединение черкеса». Сибирь, 1936

Группа белорусских школьников и учителей. Витебская губерния, 1924
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Российского этнографического музея

Группа белорусских школьников и учителей. Витебская губерния, 1924

Сумка школьника. Московская область, 1920–1930-е гг.
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Российского этнографического музея

Сумка школьника. Московская область, 1920–1930-е гг.

Нанайское игрушечное одеяло для кукол. Дальневосточный край, начало XX века
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Российского этнографического музея

Нанайское игрушечное одеяло для кукол. Дальневосточный край, начало XX века

Отдельную часть посвятят детскому творчеству. Через рисунки алтайских, эвенкийских, кумыкских и саамских детей покажут, как школьники воспринимали окружающий мир и как в рисунках отражались региональные традиции. 

В день открытия выставки, 1 сентября, в музее проведут праздничную программу «Ура, звонок!» ко Дню знаний. Планируют экскурсию по выставке, традиционные настольные игры и концерт в Мраморном зале.

«Школьные истории» пробудут до 17 января на Инженерной, 4/1. Вход по билетам музея.

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