Звездный глобус, дощечки для арабского письма и еще 200 школьных принадлежностей Российской империи и СССР представят в Этнографическом музее

Выставку «Школьные истории: традиции обучения и досуга» откроют 1 сентября.
Узбекская школьница пишет на доске мелом. Центральная Азия, 1930-е
1 сентября, в День знаний, Российский этнографический музей открывает выставку «Школьные истории: традиции обучения и досуга». В экспозицию об образовании в Российской империи и СССР войдет свыше 200 экспонатов, в том числе подарки супруге Александра III императрице Марии Федоровне: вышитые ученицами Мариинских училищ полотенца, астрономический небесный глобус, узбекские деревянные дощечки для обучения арабскому письму и пасхальные яйца-писанки, подаренные учениками учителю.
Проект осветит историю образовательных систем и школьную повседневность. Один из разделов расскажет о реформах Александра II, развитии земских и церковно-приходских школ. Отдельное внимание уделят советскому периоду — времени, когда школьное образование стало массовым и доступным на национальных языках.
Посетители увидят, как дети разных народов проводили время вне школы, во что играли, чем занимались на каникулах и как помогали взрослым в хозяйстве. Детские игрушки, прялки, серпы, игольники, книги для внеклассного чтения, фотографии, рисунки и поделки помогут представить мир школьника прошлого.
Отдельную часть посвятят детскому творчеству. Через рисунки алтайских, эвенкийских, кумыкских и саамских детей покажут, как школьники воспринимали окружающий мир и как в рисунках отражались региональные традиции.
В день открытия выставки, 1 сентября, в музее проведут праздничную программу «Ура, звонок!» ко Дню знаний. Планируют экскурсию по выставке, традиционные настольные игры и концерт в Мраморном зале.
«Школьные истории» пробудут до 17 января на Инженерной, 4/1. Вход по билетам музея.
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