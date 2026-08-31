Звездный глобус, дощечки для арабского письма и еще 200 школьных принадлежностей Российской империи и СССР представят в Этнографическом музее

1 сентября, в День знаний, Российский этнографический музей открывает выставку «Школьные истории: традиции обучения и досуга». В экспозицию об образовании в Российской империи и СССР войдет свыше 200 экспонатов, в том числе подарки супруге Александра III императрице Марии Федоровне: вышитые ученицами Мариинских училищ полотенца, астрономический небесный глобус, узбекские деревянные дощечки для обучения арабскому письму и пасхальные яйца-писанки, подаренные учениками учителю.

Проект осветит историю образовательных систем и школьную повседневность. Один из разделов расскажет о реформах Александра II, развитии земских и церковно-приходских школ. Отдельное внимание уделят советскому периоду — времени, когда школьное образование стало массовым и доступным на национальных языках.

Посетители увидят, как дети разных народов проводили время вне школы, во что играли, чем занимались на каникулах и как помогали взрослым в хозяйстве. Детские игрушки, прялки, серпы, игольники, книги для внеклассного чтения, фотографии, рисунки и поделки помогут представить мир школьника прошлого.