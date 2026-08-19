Самодельный триколор с баррикад у Белого дома покажут в Музее политической истории

21 августа в Музее политической истории России откроют выставку ко Дню российского флага. Проект расскажет о возрождении триколора на рубеже 1980-х и 90‑х годов. Среди центральных экспонатов — самодельный трехцветный флаг с баррикад у Белого дома (Дома Советов РСФСР) в Москве, который использовали участники событий 19–21 августа 1991 года.

Еще одна реликвия на выставке — самодельный флаг защитников Ленсовета. В ночь с 20 на 21 августа 1991 года его вывесили на балконе Мариинского дворца над фронтоном крыльца, выходящего на Исаакиевскую площадь. Это первый триколор, поднятый в России над органом государственной власти.

Также в экспозицию включат флаги, которые поднимали над Южно‑Сахалинским горисполкомом после провала ГКЧП и в Самаре на митингах против самопровозглашенного органа. Еще один значимый предмет — фрагмент красного флага, который развевался над зданием Смольного и был снят после закрытия Ленинградского обкома КПСС 24 августа 1991 года.