Самодельный триколор с баррикад у Белого дома покажут в Музее политической истории

Выставку о возрождении трехцветного флага на рубеже 1980-х и 90‑х откроют 21 августа.
Августовский путч. 1991
21 августа в Музее политической истории России откроют выставку ко Дню российского флага. Проект расскажет о возрождении триколора на рубеже 1980-х и 90‑х годов. Среди центральных экспонатов — самодельный трехцветный флаг с баррикад у Белого дома (Дома Советов РСФСР) в Москве, который использовали участники событий 19–21 августа 1991 года.
Еще одна реликвия на выставке — самодельный флаг защитников Ленсовета. В ночь с 20 на 21 августа 1991 года его вывесили на балконе Мариинского дворца над фронтоном крыльца, выходящего на Исаакиевскую площадь. Это первый триколор, поднятый в России над органом государственной власти.
Также в экспозицию включат флаги, которые поднимали над Южно‑Сахалинским горисполкомом после провала ГКЧП и в Самаре на митингах против самопровозглашенного органа. Еще один значимый предмет — фрагмент красного флага, который развевался над зданием Смольного и был снят после закрытия Ленинградского обкома КПСС 24 августа 1991 года.
Августовский путч 1991 года произошел 35 лет назад, с 19 по 22 августа. Самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) под руководством вице-президента СССР Геннадия Янаева и председателя КГБ Владимира Крючкова попытался отстранить от власти президента Михаила Горбачева и взять страну под свой контроль. Сотрудники КГБ изолировали Горбачева на даче в Форосе, а в Москву по приказу министра обороны СССР Дмитрия Язова были введены войска.
Путч столкнулся с сопротивлением со стороны властей РСФСР: президент РСФСР Борис Ельцин объявил действия ГКЧП государственным переворотом и переподчинил себе органы исполнительной власти на территории РСФСР, включая армию, КГБ и МВД. В Москве на сторону Ельцина встали десятки тысяч горожан. Демонстранты окружили ставший центром сопротивления ГКЧП Дом Советов, не дав военным его захватить. Схожая ситуация возникла и в Ленинграде, где сопротивление возглавил мэр Анатолий Собчак. По стране прошла волна митингов против переворота. К вечеру 21 августа солдатов и военную технику вывели из Москвы, а 22 августа ГКЧП объявил о самороспуске. Организаторов заговора сняли с их должностей и арестовали, а Горбачев сохранил пост президента СССР до 25 декабря 1991-го.
1 ноября 1991 года пятый Съезд народных депутатов РСФСР утвердил государственным флагом РСФСР бело-лазорево-алый. Полотно в этих тонах стало флагом Российской Федерации, но в декабре 1993-го, накануне принятия новой Конституции, президент России Борис Ельцин утвердил в качестве государственного флага полотнище в соотношении 2:3 из горизонтальных полос белого, синего и красного цвета.
Триколоры переломной эпохи показывают с 21 августа на Куйбышева, 2-4. Вход по билетам музея.
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