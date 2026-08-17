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Наука и образование

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Радужные облака наблюдали петербуржцы накануне вечером

Снимками облаков с перламутровым свечением поделились в сообществе «АстроФотоБолото». Явление считается редким, чаще всего «радужные» скопления пара в небе замечают в горах.

Такой феномен называют иризацией (от греч. iris — радуга). Его не стоит путать с радугой или гало: у этих явлений разные механизмы. Переливы появляются из-за солнечного света, который отражается от очень мелких капель воды или кристаллов льда внутри облака.

Для иризации нужны особенно мелкие частицы примерно одинакового размера — от 10 до 100 микрометров. Чаще всего такое явление можно увидеть в перламутровых, высококучевых, перистых, лентикулярных и некоторых кучево-дождевых облаках. Лучше всего иризацию наблюдать, когда облако тонкое, а Солнце находится за ним или немного в стороне.

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