Радужные облака наблюдали петербуржцы накануне вечером

Такой феномен называют иризацией (от греч. iris — радуга). Его не стоит путать с радугой или гало: у этих явлений разные механизмы. Переливы появляются из-за солнечного света, который отражается от очень мелких капель воды или кристаллов льда внутри облака.

Для иризации нужны особенно мелкие частицы примерно одинакового размера — от 10 до 100 микрометров. Чаще всего такое явление можно увидеть в перламутровых, высококучевых, перистых, лентикулярных и некоторых кучево-дождевых облаках. Лучше всего иризацию наблюдать, когда облако тонкое, а Солнце находится за ним или немного в стороне.