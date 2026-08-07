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Наука и образование

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Наш колледж Беркли: первый джазовый вуз в России может появиться в Петербурге

Прорабатывается проект первого в стране джазового вуза, который будет работать в Петербурге или Москве и «готовить высококлассных артистов и музыкальных», сообщил РИА Новости Народный артист России и музыкант Игорь Бутман. По его словам, для учреждения также создают методические пособия.

Пресс-служба Miuz Diamonds

«У нас есть учебные заведения, где представлено джазовое направление, но этого мало. Нужна специализированная эстрадно-джазовая школа - такая, как колледж Беркли в Бостоне. Такой вуз необходим как для появления новых высококлассных артистов, так и музыкальных педагогов. Мы над этим очень серьезно работаем. Пока мы изучаем возможности в обоих городах», — приводит слова джазмена информагентство. Как отмечает СМИ, речь идет о Москве и Петербурге.

По словам Бутмана, сейчас проект находится на стадии детальной проработки. Идет подготовка методических материалов и концепции будущего вуза, в которой обосновывается необходимость его создания, а также определяются структура образовательной программы и особенности обучения.

Открытие такого учебного заведения — масштабная задача, которая потребует серьезных вложений, говорит артист. Для этого понадобятся подходящее здание, современное оборудование и музыкальные инструменты. Музыкант также отметил, что предстоит оценить потенциальный спрос среди абитуриентов и решить, по какой модели будет организован прием студентов — на бюджетные места, на коммерческой основе или с использованием обеих форм обучения.

Игорь Бутман: «Мы музыканты, и мы выбрали эту очень непростую профессию, чтобы нести радость людям»

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