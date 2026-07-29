Кормушку, которая учит птиц убирать улицы, создал выпускник петербургского вуза

Принцип кормушки основан на дрессировке животного. Устройство оснащено мини-компьютером с камерой и датчиками. Когда птица приносит объект, девайс фотографирует это и с помощью искусственного интеллекта определяет: мусор это или нет. В первом случае птица получает в награду порцию корма. Объем угощения можно настроить через приложение.

Кормушкой можно управлять через сайт: там доступны все настройки, а еще сохраняется история ее работы. Если интернет пропадет, устройство продолжит работать самостоятельно — будет распознавать мусор и выдавать корм без подключения к сети. Как только связь восстановится, кормушка автоматически отправит на сервер все собранные данные.

В университете рассказали, что большинство зарубежных аналогов либо работают по чисто механическому принципу и не умеют анализировать изображения, либо созданы только для наблюдения за птицами. Разработка ГУАП сочетает сразу несколько функций. При этом система обходится заметно дешевле иностранных аналогов благодаря недорогим комплектующим, поэтому ее проще запустить в массовое производство.