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Наука и образование

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Прототип «умного» шлема для людей с нарушениями зрения создали петербургские ученые

В отличие от ультразвуковых датчиков, которые сбиваются в дождь или снег, а также могут путать движущиеся и статичные объекты, устройство, разработанное специалистами ЛЭТИ, анализирует ситуацию комплексно, говорят в пресс-службе университета.

ThomsonD / Shutterstock

Когда человек теряет способность видеть, ориентироваться в пространстве ему помогает слух. Однако на шумных городских улицах его часто недостаточно. Новый шлем должен решить проблему: он не только обнаруживает препятствия, но и строит безопасный маршрут с учетом движения самого пользователя и окружающих людей.

Устройство оснащено камерой, дальномером и гироскопом. С помощью алгоритмов компьютерного зрения и нейросетей система распознает объекты, оценивает их размеры, скорость и траекторию движения, а затем в режиме реального времени формирует безопасный маршрут. О препятствиях пользователь узнает благодаря системе пространственного звука, которая интуитивно подсказывает, в каком направлении следует двигаться.

Как рассказал заведующий кафедрой биотехнических систем ЛЭТИ Зафар Юлдашев, следующим этапом станут клинические и полевые испытания. Также разработчики планируют сделать устройство компактнее, усовершенствовать алгоритмы и в перспективе интегрировать шлем с системой «Умный город».

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