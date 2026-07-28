Прототип «умного» шлема для людей с нарушениями зрения создали петербургские ученые

Когда человек теряет способность видеть, ориентироваться в пространстве ему помогает слух. Однако на шумных городских улицах его часто недостаточно. Новый шлем должен решить проблему: он не только обнаруживает препятствия, но и строит безопасный маршрут с учетом движения самого пользователя и окружающих людей.

Устройство оснащено камерой, дальномером и гироскопом. С помощью алгоритмов компьютерного зрения и нейросетей система распознает объекты, оценивает их размеры, скорость и траекторию движения, а затем в режиме реального времени формирует безопасный маршрут. О препятствиях пользователь узнает благодаря системе пространственного звука, которая интуитивно подсказывает, в каком направлении следует двигаться.

Как рассказал заведующий кафедрой биотехнических систем ЛЭТИ Зафар Юлдашев, следующим этапом станут клинические и полевые испытания. Также разработчики планируют сделать устройство компактнее, усовершенствовать алгоритмы и в перспективе интегрировать шлем с системой «Умный город».