В Новоселье построят технологический лицей в виде книги

Школа рассчитана на 825 детей: 300 — в начальных классах, 375 — в средних, 150 — в старших. Учебная программа ориентирована на IT: с первого класса будет преподаваться цифровая грамотность, а в старших классах программирование, робототехника, искусственный интеллект и кибербезопасность.

Помимо IT-направлений, школьники будут изучать естественные науки, математику и гуманитарные дисциплины. Чтобы дети могли исследовать природные процессы через практику и собственный опыт, на территории разобьют экотропу с разными типами покрытия из гравия, сосновой коры и шишек. Рядом разместят теплицу, огород и зоны для экспериментов и даже орнитологическую вышку.

Внутри пространство школы организуют с учетом возраста учеников и разных сценариев обучения. На первом этаже разместятся начальные классы с игровыми и спальными зонами, а также пространствами для продленки и кружков. Второй этаж предназначен для групповой работы, мозговых штурмов, занятий в медиазонах и мини-мастерских. На третьем появятся IT-хабы, пространства для выступлений и командной работы. Для старшеклассников предусмотрят зоны для презентаций, индивидуальные рабочие места, лаунжи и школьное кафе.

В центре школьного двора запланирован спортивный комплекс с универсальным полем для командных игр, беговыми дорожками и уличными тренажерами. Лицей будет работать в одну смену, поэтому во второй половине дня на площадке смогут тренироваться все жители квартала.