Солнечное затмение смогут увидеть петербуржцы в августе

В Центральной России затмение начнется примерно в 20:04. Его максимальная фаза наступит через пять минут, а еще через три Солнце сядет за горизонт, рассказывает Молоствов.

В таком же формате, как и петербуржцы, за небесным явлением смогут наблюдать жители Мурманска, но больше повезет калининградцам — они увидят 85%, отмечает эксперт. Первыми в России это затмение смогут увидеть на крайнем севере, на полуострове Таймыр. Затем свет перекрытого Солнца озарит Северный Ледовитый океан, часть Гренландии, Исландии и Испании, говорит астроном.

Наблюдать за затмением без специальной защиты глаз может быть опасно для зрения. Для этого также не подойдут обычные солнечные очки, бинокль, телескоп без фильтров или фотооборудование. Лучше всего использовать лазерный диск, старые дискеты, рентгеновские снимки, засвеченную фотопленку, закопченное (на свечах) или тонированное стекло, а также маску сварщика.

Солнечное затмение происходит, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем и ее тень падает на поверхность нашей планеты. Диаметр этой тени обычно составляет около 200 километров. Затмение всегда бывает в новолуние: в этот момент обращенная к Земле сторона Луны не освещена Солнцем, поэтому спутник практически не виден. Из-за этого кажется, что на солнечный диск медленно надвигается черное пятно.