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Наука и образование

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Петербургские ученые обнаружили новую колонию пингвинов на труднодоступном острове Антарктиды

Исследователи Российской антарктической экспедиции (РАЭ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИ) впервые в истории регулярных наблюдений в Антарктике провели обследование острова Адамс в западной части архипелага Хасуэлл. Полярники обнаружили и детально описали колонию пингвинов Адели. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Участники 70-й РАЭ — начальник станции Мирный Лев Синкин и орнитолог станции Юрий Мизин — с помощью наземных наблюдений и съемки с коптера задокументировали колонию пингвинов Адели из примерно 500 особей и лежбище тюленей Уэдделла. По словам Мизина, сама колония небольшая, но занимает почти все пригодные для гнездования места на острове — это означает, что птицы давно освоили этот участок суши.

Ученый отметил, что открытие позволит включить остров Адамс в программу мониторинга биоразнообразия Антарктики. Наблюдения за пингвинами Адели помогают оценивать состояние морских экосистем, а присутствие тюленей на острове также имеет научное значение, отметил Мизин. Он пояснил, что пингвины Адели очень чувствительны к изменениям морского льда и состоянию кормовой базы, поэтому регулярные наблюдения за их колониями дают важнейшую информацию о состоянии антарктических морских экосистем в целом.

Как рассказывает Синкин, к походу полярники готовились не один месяц: ему предшествовали техническая подготовка и ожидание подходящей погоды. Пройти запланированный маршрут ученым удалось только со второй попытки — при первой им помешал шторм.

соцсети ААНИИ
соцсети ААНИИ

Пингвины Адели — один из пяти видов пингвинов, обитающих в Антарктиде. Их открыли в 1840 году во время французской антарктической экспедиции под руководством Жюля Дюмон-д’Юрвиля и назвали в честь его жены Адели так же, как и участок земли, где они обитают. Эти пингвины достигают около 70 сантиметров в высоту и весят от 3 до 6 килограммов. Их отличительная особенность — белое кольцо вокруг глаз. Пингвины Адели хорошо плавают и способны преодолевать большие расстояния как в воде, так и на льду.

Остров Адамс — небольшой участок суши треугольной формы размерами около 120 метров в длину и до 60 метров в ширину. Хотя он находится в 20 километрах от российской станции Мирный, добираться до него сложно из-за суровых и быстро меняющихся погодных условий. Остров открыла в 1912 году полевая партия экспедиции австралийского геолога Дугласа Моусона. В 1956 году Адамс посетили советские ученые — географ Евгений Короткевич и геолог Павел Воронов, участники Первой комплексной антарктической экспедиции. Однако животный мир острова тогда не описывали: полноценное обследование не позволяла провести труднодоступность участка.

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