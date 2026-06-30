Петербургские ученые обнаружили новую колонию пингвинов на труднодоступном острове Антарктиды

Участники 70-й РАЭ — начальник станции Мирный Лев Синкин и орнитолог станции Юрий Мизин — с помощью наземных наблюдений и съемки с коптера задокументировали колонию пингвинов Адели из примерно 500 особей и лежбище тюленей Уэдделла. По словам Мизина, сама колония небольшая, но занимает почти все пригодные для гнездования места на острове — это означает, что птицы давно освоили этот участок суши.

Ученый отметил, что открытие позволит включить остров Адамс в программу мониторинга биоразнообразия Антарктики. Наблюдения за пингвинами Адели помогают оценивать состояние морских экосистем, а присутствие тюленей на острове также имеет научное значение, отметил Мизин. Он пояснил, что пингвины Адели очень чувствительны к изменениям морского льда и состоянию кормовой базы, поэтому регулярные наблюдения за их колониями дают важнейшую информацию о состоянии антарктических морских экосистем в целом.

Как рассказывает Синкин, к походу полярники готовились не один месяц: ему предшествовали техническая подготовка и ожидание подходящей погоды. Пройти запланированный маршрут ученым удалось только со второй попытки — при первой им помешал шторм.