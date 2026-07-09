+36% поступающих и 300 олимпиадников: вот, кто стоит за успехом кампуса ВШЭ в Петербурге!

Абитуриенты из 78 регионов страны — фиксируем прибавку к населению Петербурга: притечку мозгов обеспечил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Наплыв в вуз с каждым годом растет (+36 % к поступающим в 2025‑м!), и ясно почему: команда ВШЭ готовит специалистов будущего, которым не грозит быть подсиженными нейросетью, — от инженеров компьютерных игр до психологов, которые будут работать в сфере управления здоровьем и благополучием. И важно: в Канатном цехе, памятнике авангарда, открылась обновленная ШИФТ (Школа информатики, физики и технологий, созданная в коллабе с VK!): здесь обучение построено как самая полезная симуляция, имитирующая работу в реальной ИТ‑компании. Команда петербургской «Вышки» — лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2026.
Павел Кузьмин, Юрий Кабанов, Анна Тышецкая, Дана Бенюмова
На Анне, Дане, и Ксении жакет и брюки Semplery, обувь Econica
Про ВШЭ знают все. Перефразируя одного петербургского киногероя: в чем сила, бренд?
Отвечает Анна Тышецкая
первый проректор НИУ ВШЭ, глава кампуса в Петербурге:
Ответ очень простой: главное это команда. Можно вкладывать ресурсы и создавать возможности, но если нет правильных людей ничего не получится. Все как в спорте: чтобы выиграть кубок, мало собрать лучших. Для победы должна сложиться команда единомышленников в правильной конфигурации. Где у всех общие цели, ценности и где каждый может раскрыть свои таланты. В петербургском кампусе ВШЭ сейчас именно такая команда.
Да, у нас есть сила бренда Высшей школы экономики и мы можем привлекать профессионалов из других городов. Но не менее важное значение имеет локация: Петербург более 200 лет формировался как столица — и сейчас остается центром науки и образования. Здесь находятся ключевые вузы страны — от Горного университета до Академии художеств, и «Вышка» тоже вносит свой вклад в формирование научного капитала города. Наши ученые выигрывают федеральные гранты, мы участвуем в важных государственных проектах, работаем с крупными компаниями и привлекаем ресурсы в Петербург.
Эти инвестиции формируют и насыщают среду, в которой и студентам, и преподавателям интересно создавать новые проекты для развития города и страны.
Почему приемную комиссию ВШЭ в Петербурге штурмуют почти как двери Театральной академии?
Отвечает Павел Кузьмин
заместитель директора по образовательной деятельности и цифровой трансформации:
Наш кампус интересен тем, кто стремится смотреть шире образовательной программы: поэтому ВШЭ — один из самых популярных вузов среди победителей и призеров олимпиад. Каждый год среди всех первокурсников, принятых на бюджет бакалавриата, более 40 % поступают к нам благодаря своим олимпиадным достижениям. А мы прорабатываем процесс обучения, чтобы сделать его максимально современным. К примеру, в Школе информатики, физики и технологий, созданной в партнерстве с VK, всю проектную деятельность мы построили как реальную работу в ИТ-компаниях. Плюс создаем среду, где студенты могут перезагрузиться и получить новые эмоции: спорт (от фехтования до яхтинга!), творчество (от театральной студии до собственных медиа!), мастерские и лаборатории для развития карьеры (от инновационного предпринимательства до публичных коммуникаций!). Мы даем не только профессию — «Вышка» учит видеть свое предназначение. Выпускники ВШЭ получают четкое понимание, как быть не просто винтиком в компании, а лидером и драйвером развития.
Сложно ли найти в Петербурге ценные научные кадры?
Отвечает Ксения Яровенко
заместитель директора по персоналу и организационному развитию:
Университеты всегда конкурируют за сильных исследователей. Ученые выбирают не просто место работы, а образовательную и научную среду, где могут развиваться и работать вместе с коллегами из других стран. Именно такую среду мы и создаем в питерской «Вышке». У нас есть программы поддержки молодых ученых, гранты, а партнерская сеть объединяет 58 университетов из 22 стран. При этом наша задача максимум — растить их самостоятельно. Начинаем еще со студенчества: ребята вовлекаются в исследования, затем продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре, а позже становятся учеными и преподавателями. В ВШЭ действует модель академической аспирантуры, близкая к зарубежным PhD-программам: помимо работы над диссертацией аспиранты проходят продвинутые курсы по профильным дисциплинам, изучают академическое письмо и ездят на зарубежные стажировки.
Команда петербургской «Вышки» сфотографирована на бывшей территории завода «Красный гвоздильщик» на Васильевском острове. Водонапорная башня канатного цеха, построенная в 1930-1931 годах, вошла в мировые учебники по архитектуре как образец конструктивизма.
Один из новых корпусов вы открыли в памятнике архитектуры по проекту конструктивиста Якова Чернихова — канатном цехе завода «Красный гвоздильщик». Мы можем туда пробраться, даже если пролетели с экзаменами в «Вышку»?
Отвечает Дана Бенюмова
директор Учебного центра подготовки руководителей («Кочубей-центр»):
Вполне! Легендарный канатный цех оказался идеальным пространством для просветительского проекта НИУ ВШЭ «Университет, открытый городу». Оказалось, что это конструктивистское здание, построенное в 1930-х для промышленных нужд, отлично подходит для проведения самых разных проектов: от фестиваля инновационных проектов HSE Fest и фэшн-показов до Всероссийской архитектурной конференции. Все эти события открыты для гостей. А еще в корпусе работает галерея имени Якова Чернихова с постоянной экспозицией, посвященной архитектору-визионеру.
Ее куратор — внук создателя канатного цеха и главный хранитель его наследия Андрей Чернихов. В галерее проходят лекции и семинары (говорим на самые разные темы: от ревитализации промзон и интеграции памятников культурного наследия в экономику городов до возрождения экспериментальных методов обучения, изобретенных авангардистами), а на экскурсию «Канатный цех: от Якова Чернихова до питерской “Вышки”» за год пришло 8 тысяч человек! Скоро запустим новую — об истории завода «Красный гвоздильщик».
В Петербурге десятки мест, где можно получить высшее юридическое образование. Почему ваш юрфак особенный — преподаватели ВШЭ дают какие-то суперинсайды?
Отвечает Антон Ильин
декан юридического факультета:
На первый взгляд, все юрфаки одинаковы, но разница есть. Как Римский-Корсаков учил композиторов в первую очередь понимать музыкальные инструменты и, исходя из этих знаний, делать оркестровку пьес, так и мы в ВШЭ учим студентов понимать юридическую науку. Молодые юристы должны научиться управлять посредством слова, прогнозировать последствия своих решений и выбирать наилучшую среди множества альтернатив. В «Вышке» им преподают великие профессионалы: от действующих судей Конституционного суда до автора первой в России книги по праву интеллектуальной собственности. Мы учим не знать законы наизусть (это давно не нужно!), а развиваем навык вне времени — способность мыслить и анализировать, решать стандартные и нестандартные задачи на основе фактов. И даже если через десятки лет законы поменяются, выпускники ВШЭ будут все так же эффективны и востребованы.
Школа востоковедения в петербургской «Вышке» — одна из трех сильнейших в стране. Какие языки изучают ваши студенты?
Отвечает Евгений Зеленев
ординарный профессор НИУ ВШЭ, директор института востоковедения и африканистики:
Современный востоковед — это носитель универсального знания о странах и регионах Востока. «Восток — восторг!» — так знакомство с востоковедением описывают студенты ВШЭ, в поле образовательного внимания которых входят более 100 стран Азии и Африки. Наибольшим вниманием пользуются арабский, вьетнамский, китайский, корейский и японский языки, наряду с которыми в нашем институте изучаются иврит, индонезийский, персидский, турецкий и хинди, но уже как вторые восточные языки. Получается великолепная десятка наиболее перспективных языков Востока. Впрочем, оговорюсь, каждый язык больших и малых народов — это непреходящая ценность, неповторимый мир значений, смыслов и эмоций.
Каким современным скиллам вы учите архитекторов, иллюстраторов, креативных директоров и мультимедиа-художников?
Отвечает Митя Харшак
декан школы дизайна, академический руководитель образовательной программы «Дизайн»:
Для дизайна всегда были важны технологии. К примеру, появление пластмасс в 1950-е породило новые возможности формообразования, вдохновленные космической эрой. В Школе дизайна НИУ ВШЭ весь образовательный процесс построен на проектном подходе, поэтому у нас нет классической пропедевтики первого года (вводный теоретический курс. — Прим. ред.). С первого дня ребята занимаются проектами и изучением современных инструментов, которые де-факто являются стандартом индустрии по всему миру. Со следующего учебного года на всех образовательных программах Школы дизайна появятся обязательные курсы по ИИ, который сегодня меняет работу дизайнеров, возможно, даже сильнее, чем появление персональных компьютеров на рубеже восьмидесятых и девяностых. Но самое главное в дизайне — по-прежнему человек.
Для нас принципиально, чтобы студенты Школы дизайна осваивали профессию под руководством крутых практиков, определяющих сегодняшние креативные индустрии. Например, я сотрудничаю с «Манежем», Русским музеем, «Гатчиной» и другими культурными институциями. Кураторы профиля бакалавриата «коммуникационный дизайн» Микаэль Аскеров и Иван Куликов работают с такими заказчиками, как Biocad и «Газпром нефть», Setl Group и Дом Радио. За каждым из наших преподавателей стоят очень серьезные профессиональные достижения.
Анастасия Колмогорова, Ксения Яровенко, Митя Харшак, Наталья Крыжановская, Антон Ильин
На Павле, Юрии, Антоне и Мите: пиджак и рубашка Samohin
Кажется, что ИИ теперь везде! А как в «Вышке» технологиями? И зачем вообще они могут понадобиться бизнесу?
Отвечает Анастасия Калмогорова:
профессор, заведующий лабораторией языковой конвергенции, академический руководитель образовательной программы «Языковые технологии в бизнесе и образовании:
Самый простой пример — большие языковые модели, то, что мы называем ИИ: без них уже не представить современную экономику. ИИ помогает рекрутерам, службам поддержки, банкам. Вот, предположим, есть у вас 2 млн ответов от клиентов и их надо проанализировать. Вы же не сможете просто их все прочитать? Именно тут и нужны мы, компьютерные лингвисты. Наши алгоритмы могут вычленить из этих текстов оценки работы компаний и даже эмоции пользователей. Собственно, этим мы здесь и занимаемся — ищем применение для языковых моделей и обучаем их под потребности наших партнеров.
Это важно, ведь не все можно загрузить в ChatGPT, есть чувствительная информация, которую нельзя выводить за пределы компании. Так, мы в «Вышке» создали систему оценки кандидатов в преподаватели для одной из крупнейших российских EdTech-компаний, а также систему анализа данных на основе больших языковых моделей для «Северстали». Есть и разработки для пользователей. Вместе с Яндекс Облаком мы сделали чат-бот для посетителей крупных музеев. Он позволяет найти картину, даже не помня ее название, просто описав то, что на ней изображено.
Физика — новое направление для ВШЭ, первый набор случился только в 2022 году. Какие хорошие новости?
Отвечает Наталья Крыжановская
профессор департамента физики, заведующий международной лабораторией квантовой оптоэлектроники:
Физики в «Вышке» работают на уникальном оборудовании, получают гранты от Российского и Санкт- Петербургского научных фондов. Их исследования будут определять облик систем сверхбыстрых коммуникаций и вычислений будущего. Важнейшее достижение лаборатории ВШЭ — создание уникальных микролазеров. В будущем их можно будет использовать в ультракомпактных устройствах передачи и обработки данных, сенсорах, датчиках и вычислителях. Но для этого необходимо, чтобы лазеры работали стабильно, в том числе при нагреве, неизбежном во время интенсивной работы. За последнее время нам удалось добиться существенного прогресса в эффективности работы микролазеров и стабильности их характеристик.
Чему современных «цифровых управленцев» учат во ВШЭ?
Отвечает Юрий Кабанов
старший преподаватель департамента политологии и международных отношений, научный сотрудник международной лаборатории цифровой трансформации в государственном управлении:
В «Вышке» развивается современная социальная наука, основанная на передовых теориях и методах анализа. Например, у нас есть магистерская программа «Анализ данных для государства и общества», где студенты осваивают продвинутые методы программирования, статистического анализа и компьютерного моделирования. Вместе с обоснованными теориями такие методы могут многое рассказать об обществе.
Это и есть доказательный подход в госуправлении: он смотрит на политические решения как медицина смотрит на лекарства. Чтобы понять, работает ли новый препарат, его испытывают, сравнивают с плацебо, собирают статистику, оценивают эффекты. Тут то же самое. Представьте: вам нужно выбрать место для строительства дороги, чтобы она способствовала экономическому росту. Для этого имеет смысл обратиться к данным о населении, грузах и издержках. Можно и не проводить исследование, но эффект будет такой же, как от неиспытанных лекарств. Они могут сработать, а могут и нет. Мы учим наших студентов научному подходу к решению социальных задач. Причем на реальных проектах: например, наши студенты вместе с фармгигантом и крупным производителем инсулина «Герофарм» исследовали то, с какими проблемами сталкиваются семьи детей с диабетом.
Текст: Неля Валиева, Константин Крылов
Фото: Валентин Блох
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Стиль: Игорь Шунто
Визаж: Ангелина Кот, Регина Салдыкова, Мария Швец
Свет: Владимир Сакунов, Федор Штоф Skypoint
Ретушь: Софья Полякова
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