+36% поступающих и 300 олимпиадников: вот, кто стоит за успехом кампуса ВШЭ в Петербурге!

первый проректор НИУ ВШЭ, глава кампуса в Петербурге:

Ответ очень простой: главное это команда. Можно вкладывать ресурсы и создавать возможности, но если нет правильных людей ничего не получится. Все как в спорте: чтобы выиграть кубок, мало собрать лучших. Для победы должна сложиться команда единомышленников в правильной конфигурации. Где у всех общие цели, ценности и где каждый может раскрыть свои таланты. В петербургском кампусе ВШЭ сейчас именно такая команда.

Да, у нас есть сила бренда Высшей школы экономики и мы можем привлекать профессионалов из других городов. Но не менее важное значение имеет локация: Петербург более 200 лет формировался как столица — и сейчас остается центром науки и образования. Здесь находятся ключевые вузы страны — от Горного университета до Академии художеств, и «Вышка» тоже вносит свой вклад в формирование научного капитала города. Наши ученые выигрывают федеральные гранты, мы участвуем в важных государственных проектах, работаем с крупными компаниями и привлекаем ресурсы в Петербург.

Эти инвестиции формируют и насыщают среду, в которой и студентам, и преподавателям интересно создавать новые проекты для развития города и страны.