Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

В России урезали перечень специальностей для образовательного кредита

Количество специальностей в российских вузах, для обучения на которых можно взять льготный кредит под 3%, в этом году сократится, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью программе «Вести». Решение принято с учетом приоритетов в экономике и на рынке труда, отметил министр.

Ivanova Ksenia / Shutterstock.com

В 2026 году список направлений подготовки в вузах для образовательного кредита изменили с учетом потребностей кадров в здравоохранении и образовании. «То есть в первую очередь это подготовка учителей и врачей. И, конечно, инженерно-технический блок, связанный с обеспечением технологического лидерства и технологического суверенитета», — рассказал Фальков. При этом министр подчеркнул, что всего поступающим будут доступны «несколько сотен специальностей и направлений, по которым можно взять образовательный кредит на очень выгодных условиях».

Образовательный кредит — это заем в банке, с помощью которого можно оплатить высшее или среднее профессиональное образование в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией. Большую часть ставки по такому кредиту выплачивает государство, поэтому для студента она низкая и составляет до 3% годовых. Процент остается таким в течение всего срока действия кредита, а не только в период обучения.

Ежегодно только «Сбербанк» выдает десятки тысяч таких займов: в 2021 году его взяли 25,7 тысяч человек, в 2023 году — 73 тысячи, а в 2024 году — около 90 тысяч. С 1 декабря 2025 года льготный кредит можно взять только для обучения по конкретным специальностям — их список определяет правительство.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: