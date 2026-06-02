В России урезали перечень специальностей для образовательного кредита

В 2026 году список направлений подготовки в вузах для образовательного кредита изменили с учетом потребностей кадров в здравоохранении и образовании. «То есть в первую очередь это подготовка учителей и врачей. И, конечно, инженерно-технический блок, связанный с обеспечением технологического лидерства и технологического суверенитета», — рассказал Фальков. При этом министр подчеркнул, что всего поступающим будут доступны «несколько сотен специальностей и направлений, по которым можно взять образовательный кредит на очень выгодных условиях».

Образовательный кредит — это заем в банке, с помощью которого можно оплатить высшее или среднее профессиональное образование в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией. Большую часть ставки по такому кредиту выплачивает государство, поэтому для студента она низкая и составляет до 3% годовых. Процент остается таким в течение всего срока действия кредита, а не только в период обучения.

Ежегодно только «Сбербанк» выдает десятки тысяч таких займов: в 2021 году его взяли 25,7 тысяч человек, в 2023 году — 73 тысячи, а в 2024 году — около 90 тысяч. С 1 декабря 2025 года льготный кредит можно взять только для обучения по конкретным специальностям — их список определяет правительство.