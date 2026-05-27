Наука и образование

Бесплатный доступ к 23 млн страниц архивов получили городаже в день основания Петербурга

В День города, с 00:01 до 23:59, Архивный комитет открыл бесплатный доступ к порталу «Архивы Санкт-Петербурга», где хранится свыше 23 млн оцифрованных страниц документов. Об этом сообщил Смольный.

Среди информации, которая будет доступна пользователям, можно найти метрические книги Петербурга и Петербургской губернии, книги записи актов гражданского состояния за 1918-1925 годы, исторические фотографии города, документы, рассказывающие о выдающихся петербуржцах, домовые книги, а также регистрационные карточки жителей Ленинграда за 1936-1947 годы.

Также сегодня в тестовом режиме в «Максе» начнет работать чат-бот архивной службы «Архип». Он поможет разобраться, в фондах какого архива искать нужный документ, как найти сведения о родственниках, как подать запрос на получение архивной информации и воспользоваться услугами архивов.

Воспользоваться архивами могут зарегистрированные пользователи. Для авторизации необходимо войти на портал через подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».

