Бесплатный доступ к 23 млн страниц архивов получили городаже в день основания Петербурга

Среди информации, которая будет доступна пользователям, можно найти метрические книги Петербурга и Петербургской губернии, книги записи актов гражданского состояния за 1918-1925 годы, исторические фотографии города, документы, рассказывающие о выдающихся петербуржцах, домовые книги, а также регистрационные карточки жителей Ленинграда за 1936-1947 годы.

Также сегодня в тестовом режиме в «Максе» начнет работать чат-бот архивной службы «Архип». Он поможет разобраться, в фондах какого архива искать нужный документ, как найти сведения о родственниках, как подать запрос на получение архивной информации и воспользоваться услугами архивов.

Воспользоваться архивами могут зарегистрированные пользователи. Для авторизации необходимо войти на портал через подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».