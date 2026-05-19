ИИ-ассистента для людей с онкозаболеванием представили петербургский благотворительный фонд и «Яндекс»

ИИ-ассистент работает в формате диалога. Пользователь может задать вопрос так же, как задал бы его живому человеку. Система анализирует запрос и подключает разных «агентов», отвечающих за медицинскую точность, безопасность, эмпатию, проверку источников и помощь в кризисных ситуациях. По словам менеджера проектов в здравоохранении Yandex Cloud Юлии Шеяновой, такая архитектура позволяет боту аккуратно и понятно отвечать даже на сложные медицинские вопросы.

Особенно полезным сервис может стать для жителей регионов, где сложно быстро получить консультацию специалиста или второе мнение. Как отметил онколог-химиотерапевт и руководитель медицинского совета фонда Владислав Евсеев, пациентам часто не хватает возможности задать врачу бытовые вопросы: например, о питании, физических нагрузках или приеме лекарств. Именно в таких ситуациях бот может помочь.

Проект создали на платформе Yandex AI Studio при поддержке Yandex Cloud. Команда центра технологий для общества «Яндекса» помогла настроить систему, а фонд «Помощь рядом» предоставил грант на инфраструктуру и планирует поддерживать запуск похожих решений для других некоммерческих организаций.

Пользоваться «Не напрасно Ботом» можно двумя способами: через телеграм или на сайте «Онко Вики». В версии для мессенджера переписка сохраняется, поэтому к диалогу можно вернуться в любой момент. На сайте история сообщений хранится только во время текущей сессии браузера — сервис работает без регистрации и личного кабинета.