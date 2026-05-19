ИИ-ассистента для людей с онкозаболеванием представили петербургский благотворительный фонд и «Яндекс»

Бот помогает разобраться в вопросах, связанных с раком: объясняет медицинские термины простым языком, подсказывает, как устроена система помощи, и отвечает на бытовые вопросы, которые возникают у пациентов во время лечения. В основе работы ассистента — более 1200 материалов из энциклопедии «Онко Вики» и другие проверенные научные источники.
Разработчики подчеркивают: бот не заменяет врача. Он не ставит диагнозы и не назначает лечение. Его задача — снизить тревогу человека, дать достоверную информацию и помочь подготовиться к разговору со специалистом.
Наталья Хилько
Руководительница IT-проектов фонда «Не напрасно»
Когда человек узнает о диагнозе, у него сразу возникает множество вопросов. «Не напрасно Бот» задуман как навигатор в мире медицинской информации: он помогает сориентироваться и найти ответы, особенно в моменты тревоги, когда важно получить точную и быструю поддержку. Мы хотим, чтобы у каждого человека всегда был рядом надежный источник знаний — доступный в любое время, даже в три часа ночи. От универсальных ИИ наша мультиагентная система отличается тем, что она обучена исключительно на проверенных и отобранных экспертами материалах фонда, что существенно снижает риск неточностей и «галлюцинаций». При этом это легкий инструмент для работы с большим, накопленным за много лет, постоянно обновляемым архивом знаний фонда. Кроме того, мы позаботились о бережном и корректном тоне общения внутри системы.
ИИ-ассистент работает в формате диалога. Пользователь может задать вопрос так же, как задал бы его живому человеку. Система анализирует запрос и подключает разных «агентов», отвечающих за медицинскую точность, безопасность, эмпатию, проверку источников и помощь в кризисных ситуациях. По словам менеджера проектов в здравоохранении Yandex Cloud Юлии Шеяновой, такая архитектура позволяет боту аккуратно и понятно отвечать даже на сложные медицинские вопросы.
Особенно полезным сервис может стать для жителей регионов, где сложно быстро получить консультацию специалиста или второе мнение. Как отметил онколог-химиотерапевт и руководитель медицинского совета фонда Владислав Евсеев, пациентам часто не хватает возможности задать врачу бытовые вопросы: например, о питании, физических нагрузках или приеме лекарств. Именно в таких ситуациях бот может помочь.
Проект создали на платформе Yandex AI Studio при поддержке Yandex Cloud. Команда центра технологий для общества «Яндекса» помогла настроить систему, а фонд «Помощь рядом» предоставил грант на инфраструктуру и планирует поддерживать запуск похожих решений для других некоммерческих организаций.
Пользоваться «Не напрасно Ботом» можно двумя способами: через телеграм или на сайте «Онко Вики». В версии для мессенджера переписка сохраняется, поэтому к диалогу можно вернуться в любой момент. На сайте история сообщений хранится только во время текущей сессии браузера — сервис работает без регистрации и личного кабинета.
