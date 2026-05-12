Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Ушла из жизни ученый секретарь Эрмитажа Мариям Дандамаева

Востоковеду, хранительнице памятников Древнего Востока и Латинской Америки было 69 лет.

Мариям Дандамаева
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

Мариям Дандамаева

12 мая не стало историка, ученого секретаря Эрмитажа Мариям Дандамаевой. О ее смерти сообщила пресс-служба музея. Исследовательнице было 69 лет.

Мариям Дандамаева окончила ЛГУ имени Жданова и аспирантуру Эрмитажа. Кандидат исторических наук и ассириолог, позже она присоединилась к Отделу Востока. Мариям Магомедовна служила хранителем коллекций памятников Древнего Востока и Латинской Америки, в том числе греческих и коптских папирусов, а также предметов сасанидского серебра: сосудов и блюд.

Музейную работу она совмещала с научной: писала статьи, участвовала в российских и международных конференциях и симпозиумах. На протяжении нескольких десятилетий Мариям Магомедовна была бессменным руководителем школьного кружка, посвященного древней истории. Некоторые его выпускники сами стали сотрудниками Эрмитажа. 

С 2003 года Мариям Магомедовна занимала должность ученого секретаря. Она координировала подготовку научных трудов и изданий музея, организовала научные мероприятия. Дандамаева выступила куратором выставок «Из глубин Аравии. Южноаравийская стела из коллекции Аль-Тани», «Загадка святилища из Хирбет Кейафа», «Тилос. Путешествие в загробный мир. Ритуалы и погребальные традиции в Бахрейне» и «"Я воздвиг там мой царский дворец…" Памятники ассирийского искусства из коллекции Британского музея». 

«Мариям Магомедовна была не только выдающимся ученым и безупречным профессионалом, но и человеком редкой душевной щедрости, благородства и такта. Ее присутствие создавало вокруг атмосферу достоинства, уважения к знанию и высокой требовательности к себе. Все, кто имел счастье работать рядом с ней, неизменно отмечали ее доброжелательное отношение к окружающим, готовность оказать посильную помощь, глубокий внутренний такт и подлинную интеллигентность — качества, которые останутся в памяти навсегда», — отметили в Эрмитаже.

Дата и место прощания станут известны позже.

Редакция Собака.ru выражает глубокие соболезнования близким и коллегам Мариям Магомедовны.

0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: