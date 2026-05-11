В Петербурге разработали способ оценки деформации внутренних протезов

Он используется после операций при паховых и пупочных грыжах, а также в онкологии. Авторами разработки стали специалисты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД).
В основе программы испытаний — данные о том, как деформируются мышцы брюшной стенки при кашле или физических нагрузках: такая деформация может достигать 25–30%.
Ученые растягивали образцы эндопротезных сеток с разным переплетением до 10, 15, 20 и 30% от исходной длины, а затем разгружали их. После десяти циклов образцы оставляли на 10 минут для восстановления, замеряли и фиксировали остаточную деформацию.
«Метод оценки, разработанный в СПбГУПТД, не имеет аналогов, так как существующие стандарты регламентируют только разрывные характеристики и не учитывают циклические нагрузки. Методика может быть использована производителями медицинских изделий для оценки надежности сетчатых имплантатов».
Результаты иследований показали, что лучше всех себя ведет сетка с переплетением «трико-трико». При растяжении до 30% она деформируется равномерно во всех направлениях. А при нагрузке до 15% остаточная деформация не превышает 2% — то есть сетка почти полностью возвращается в исходную форму.
Испытания проводились на разрывной машине Instron-1122 в лаборатории механики ориентированных полимеров, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.
Комментарии (0)