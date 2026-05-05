В СПбГУ открыли научный центр протезирования и реабилитации

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) появился центр, где будут разрабатывать и изучать технологии протезирования и восстановления. В вузе рассказали, что здесь объединят исследования и практику на стыке медицины, инженерии и биомеханики. Об этом Собака.ru рассказали в пресс-службе университета.

Фото: предоставлены пресс-службой СПбГУ

Проект развивают вместе с компанией «Бионика 2.0», которая занимается созданием протезов рук и ног для детей и взрослых. В университете рассчитывают, что новая площадка поможет готовить специалистов сразу из разных областей — от врачей и инженеров до физиков и материаловедов. Параллельно здесь будут разрабатывать и тестировать новые решения для реабилитации.

В СПбГУ добавили, что запуск центра — это шаг к более слаженной работе науки, образования и производства, чтобы создавать удобные и доступные технологии для людей, которым нужна помощь в восстановлении и возвращении к обычной жизни.

