Технопарк в институте телевидения откроет производитель беспилотников

По его словам, на базе НИИ хотят создать крупный технологический центр, который сможет работать сразу по нескольким направлениям. Речь идет о разработках в сфере беспилотников, космоса и микроэлектроники. Также там планируют открыть образовательный центр.

Сейчас компания занимается аудитом и подготовкой проекта модернизации. Точные сроки работ и объем вложений пока не называют. В «Геоскане» пояснили, что проект еще прорабатывается, поэтому говорить о конкретных цифрах рано.

«Геоскан» считается крупнейшим российским производителем гражданских беспилотников. Компания также выпускает программное обеспечение для обработки данных, занимается малыми спутниками и имеет производственную площадку в Петербурге. Предприятие работает с 2007 года.

НИИ телевидения в Ленинграде открыли в 1935 году. Тогда это был Всесоюзный научно-исследовательский институт телевидения. Здесь разрабатывали оборудование для Ленинградского телецентра. За десятилетия институт располагался в разных зданиях, в том числе на улицах Курчатова, Шателена и Политехнической.