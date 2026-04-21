Технопарк в институте телевидения откроет производитель беспилотников

Петербургская компания «Геоскан», которая выпускает беспилотники, купила 100% акций АО «НИИ телевидения». Новый собственник собирается обновить площадку института и создать там технопарк площадью около 70 тысяч квадратных метров. Об этом на заседании городского правительства рассказал гендиректор «Геоскана» Алексей Юрецкий, пишет «РБК».
По его словам, на базе НИИ хотят создать крупный технологический центр, который сможет работать сразу по нескольким направлениям. Речь идет о разработках в сфере беспилотников, космоса и микроэлектроники. Также там планируют открыть образовательный центр.
Сейчас компания занимается аудитом и подготовкой проекта модернизации. Точные сроки работ и объем вложений пока не называют. В «Геоскане» пояснили, что проект еще прорабатывается, поэтому говорить о конкретных цифрах рано.
«Геоскан» считается крупнейшим российским производителем гражданских беспилотников. Компания также выпускает программное обеспечение для обработки данных, занимается малыми спутниками и имеет производственную площадку в Петербурге. Предприятие работает с 2007 года.
НИИ телевидения в Ленинграде открыли в 1935 году. Тогда это был Всесоюзный научно-исследовательский институт телевидения. Здесь разрабатывали оборудование для Ленинградского телецентра. За десятилетия институт располагался в разных зданиях, в том числе на улицах Курчатова, Шателена и Политехнической.
