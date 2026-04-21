Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Технопарк в институте телевидения откроет производитель беспилотников

Петербургская компания «Геоскан», которая выпускает беспилотники, купила 100% акций АО «НИИ телевидения». Новый собственник собирается обновить площадку института и создать там технопарк площадью около 70 тысяч квадратных метров. Об этом на заседании городского правительства рассказал гендиректор «Геоскана» Алексей Юрецкий, пишет «РБК».

Gorodenkoff / Shutterstock

По его словам, на базе НИИ хотят создать крупный технологический центр, который сможет работать сразу по нескольким направлениям. Речь идет о разработках в сфере беспилотников, космоса и микроэлектроники. Также там планируют открыть образовательный центр.

Сейчас компания занимается аудитом и подготовкой проекта модернизации. Точные сроки работ и объем вложений пока не называют. В «Геоскане» пояснили, что проект еще прорабатывается, поэтому говорить о конкретных цифрах рано.

«Геоскан» считается крупнейшим российским производителем гражданских беспилотников. Компания также выпускает программное обеспечение для обработки данных, занимается малыми спутниками и имеет производственную площадку в Петербурге. Предприятие работает с 2007 года.

НИИ телевидения в Ленинграде открыли в 1935 году. Тогда это был Всесоюзный научно-исследовательский институт телевидения. Здесь разрабатывали оборудование для Ленинградского телецентра. За десятилетия институт располагался в разных зданиях, в том числе на улицах Курчатова, Шателена и Политехнической.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: