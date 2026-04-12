Новый центр судостроения открыли в Петербурге. Он изменит отрасль всей страны, считают власти

Учреждение сформируют на базе Крыловского государственного научного центра, который при этом будет расформирован. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Национальный исследовательский центр (НИЦ) судостроения имени академика А. Н. Крылова задуман как координационный узел. Как считают власти, участникам рынка он поможет сделать свои исследования согласованными. Государство же с его помощью будет принимать более прозрачные проектные решения и проводить предсказуемую технологическую политику.
«В новом федеральном учреждении будут проводиться фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере судостроения и разработки морской техники, выполняться полный инновационный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития судостроения и морской техники», — пишут в пресс-службе российского правительства.
НИЦ также займется подготовкой программ развития отрасли и объединением научных организаций для работы над новыми технологиями в судостроении. Указ о его создании подписал президент Владимир Путин в декабре 2025 года.
