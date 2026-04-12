Наука и образование

Гид по «космическим» достопримечательностям Петербурга появился в 2ГИС

Подборку локаций ко Дню космонавтики представила команда просветителей «Петербург глазами инженера». Она включает точки с арт-объектами, архитектурными деталями и крупнейшими планетариями, которые можно собрать в собственный маршрут для семейных прогулок, свиданий или «инженерных» экскурсии по городу.

Каталог локаций доступен пользователям 2ГИС в приложениях на iOS, Android и в веб-версии в разделе «Гид по городу».

«Во время прогулки встретятся локации для “селфи с Луной”, фасады со звездами и “инопланетными” существами, дворовые арт-объекты и панно про человека и звезды, а еще — места, где космос проявляется через инженерную историю Петербурга: от научных институтов до экспонатов вроде глобуса-планетария и метеорита», — объясняют создатели гида.

Среди «космических» локаций — Кунсткамера, где можно найти один из самых больших глобусов-планетариев в мире и первую астрономическую обсерваторию в стране, бывший газгольдер на набережной Обводного с лабораторией роботов и планетарием, Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко, а также двор дома на Социалистической, 21 с «парящей» в воздухе светящейся Луной.

